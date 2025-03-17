Νότιο Σουδάν: Περίπου 20 νεκροί σε αεροπορική επιδρομή εναντίον ανταρτών

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν κυβερνητικά στρατεύματα εναντίον ανταρτών στο βορειοανατολικό τμήμα του Νοτίου Σουδάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε την (κομητεία) Νασίρ», ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών Μάικλ Μακουέι Λούεθ σε συνέντευξη Τύπου. Σχολιάζοντας τις αναφορές για απώλειες αμάχων, είπε πως «εάν άμαχοι είναι στο πλευρό των δυνάμεων αυτών (σ.σ. δηλαδή των ανταρτών), δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Η κομητεία Νάσιρ, στην πολιτεία του Άνω Νείλου, ήταν σκηνικό σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων που ελέγχονται από τον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και «περίπου 6.000 μαχητών του Λευκού Στρατού», ένοπλης ομάδας που πρόσκειται στον αντιπρόεδρο Ριέκ Ματσάρ.

Η κλιμάκωση της έντασης σπρώχνει το Νότιο Σουδάν «όλο και πιο κοντά στο χείλος του πολέμου», προειδοποίησε η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), περιφερειακός οργανισμός της ανατολικής Αφρικής.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των παρατάξεων του Σάλβα Κιρ και του αντιπροέδρου Ριέκ Ματσάρ εξελίχθηκε σε ένοπλη σύγκρουση (2013-2018) κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 400.000 άνθρωποι. Η ειρηνευτική συμφωνία που έβαλε τέλος στον εμφύλιο προέβλεπε τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης που θα οδηγούσε τη χώρα σε εκλογές, οι οποίες έχουν αναβληθεί για το 2026.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.