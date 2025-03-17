Βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025 και το 2026 για την οικονομική ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της Συρίας από την ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σε διάσκεψη δωρητών της ΕΕ. Όπως είπε η φον ντερ Λάιεν, «η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει την υπόσχεσή της για τους Σύρους - στη χώρα και στην περιοχή - σε σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025 και το 2026. Και καλούμε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ να κάνουν το ίδιο. Διότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο λαός της Συρίας μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ».

Λίγο πριν την έναρξη της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης για την Υποστήριξη της Συρίας που εκπροσωπείται επίσημα από τον υπουργό Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας αναφέρθηκε στο ζήτημα της Συρίας - καθώς συζητήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων - τονίζοντας πως ο λαός της Συρίας χρειάζεται ελπίδα και ότι η Ευρώπη θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χώρα.

Κάγια Κάλας: «Η Ευρώπη θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις»

Η Κάγια Κάλας έκανε λόγο για το ζητούμενο «της συμπερίληψης στη δημιουργία κυβέρνησης», ενώ όπως εξήγησε «η περιφερειακή αποσταθεροποίηση μας ανησυχεί». Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ μίλησε για τη προσέγγιση της ΕΕ στο θέμα της Συρίας. «Θέλουμε να δούμε τα σωστά βήματα από τη συριακή πλευρά, είμαστε επίσης έτοιμοι να κάνουμε βήματα από τη δική μας πλευρά».

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά το τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τα βίαια γεγονότα στη Συρία, η ίδια απάντησε πως «αν θέλουμε να αποτρέψουμε περαιτέρω βία, πρέπει να δώσουμε στον λαό της Συρίας ελπίδα που έρχεται και από την πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι μισθοί μπορούν να καταβληθούν, οι εταιρείες να επενδύσουν και να αναπτυχθούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή προχωράμε με το σχέδιό μας για την άρση των κυρώσεων. Αλλά φυσικά παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες της συριακής κυβέρνησης», τονίζοντας ότι η Ευρώπη περιμένει τις διώξεις για «τις σφαγές στις παράκτιες περιοχές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.