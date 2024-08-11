Καληνύχτα Παρίσι, καλημέρα Λος Άντζελες: Όλα όσα γνωρίζουμε για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες

Καθώς απόψε πέφτει η αυλαία των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με μια φαντασμαγορική τελετή λήξης όπως υπόσχονται οι διοργανωτές, ο χρόνος αρχίζει να μετράει αντίστροφα για την επομένη διοργάνωση, αυτή του 2028, που θα φιλοξενήσει το Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2028 και η τελετή λήξης στις 30 Ιουλίου.

Η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων θα γίνει στις 15 Αυγούστου και η τελετή λήξης στις 27 Αυγούστου.

Συνολικά, περισσότερα από 50 Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα θα διεξαχθούν σε περισσότερες από 800 διοργανώσεις.

Το Λος Άντζελες φιλοξενεί Ολυμπιακούς Αγώνες για τρίτη φορά και οι διοργανωτές -που τονίζουν τα διαπιστευτήριά τους σε θέματα βιωσιμότητα - δεσμεύονται ότι δεν θα χρειαστούν νέες, μόνιμες κατασκευές για τη διοργάνωση.

Αντίθετα, θα χρησιμοποιηθούν δεκάδες υπάρχοντες χώροι, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου της ποδοσφαιρικής ομάδας LA Galaxy και του LA Memorial Coliseum, το οποίο είχε φιλοξενήσει αθλητικά γεγονότα και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη σε μια πόλη που φημίζεται για την ακτογραμμή της, το beach volley αναμένεται να φιλοξενηθεί σε μια πραγματική παραλία - κάτι που δεν ήταν εφικτό φέτος στο Παρίσι.

Ωστόσο, κάποιοι χώροι θα πρέπει να προσαρμοστούν. Για παράδειγμα, το Στάδιο SoFi, όπως είναι σήμερα γνωστό, στο προάστιο Inglewood, θα μετατραπεί για να φιλοξενήσει τους αγώνες κολύμβησης, με την προσθήκη μιας λαμπερής ολυμπιακής πισίνας.

Παράλληλα, οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA) θα μετατραπούν σε ολυμπιακό χωριό και θα παρέχουν εγκαταστάσεις για προπόνηση.

Από άποψη βιωσιμότητας, μένει να φανεί αν το Λος Άντζελες μπορεί να ολοκληρώσει τους Αγώνες «χωρίς αυτοκίνητα» όπως υποσχέθηκε το 2017, όταν κέρδισε τους Αγώνες.

Η μετακίνηση χιλιάδων θεατών στην αχανή πόλη της Καλιφόρνιας αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τους διοργανωτές, οι οποίοι στηρίζουν τις ελπίδες τους για μεταφορές χωρίς ΙΧ στον στόλο των λεωφορείων, αφού δεν προχώρησαν τα σχέδια για επέκταση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Αυτό δεν θα είναι φθηνό, γράφει το BBC.

Ο πιο πρόσφατος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους ίδιους τους Αγώνες, πέρα από ό,τι δαπανηθεί για την αναβάθμιση των μεταφορών.

Ποια αθλήματα μένουν και ποια φεύγουν

Εκτός από τα πιο γνωστά ολυμπιακά αθλήματα, στους Αγώνες του Λος Άντζελες θα υπάρξει αναβίωση κάποιων αγωνισμάτων, ενώ θα γίνουν και μερικές νέες προσθήκες.

Το κρίκετ θα είναι αγώνισμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά από το 1900. Η Βρετανία θα έχει τις πιθανότητες για μετάλλια, καθώς έχει μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες κρίκετ στον κόσμο

Το λακρός επιστρέφει επίσης. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα παλαιότερα αθλήματα που παίζονται στη Βόρεια Αμερική, το λακρός δεν παίζεται σε Ολυμπιακό επίπεδο για περισσότερο από έναν αιώνα. Μια νέα μορφή θα εισαχθεί το 2028

Μπέιζμπολ/σόφτμπολ, που παίζονται από άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, θα επιστρέψουν επίσης, αφού παραλείφθηκαν στο Παρίσι το 2024

Το σκουός πρόκειται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από χρόνια εκστρατείας από λάτρεις

Το flag football θα κάνει επίσης το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς του 2028. Πρόκειται για εκδοχή του ποδοσφαίρου gridiron (αμερικανικού ποδοσφαίρου) χωρίς επαφή, που παίζεται σε μικρότερο γήπεδο με μικρότερες ομάδες, στο οποίο τα τάκλιν γίνονται αφαιρώντας μια σημαία από τον αντίπαλο. Είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παραλλαγή του αθλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την British American Football Association

Θα υπάρχει επίσης η παραολυμπιακή αναρρίχηση με τους αθλητές διαφορετικών κατηγοριών να σκαρφαλώσουν έναν τοίχο 15 μέτρων χρησιμοποιώντας χειρολαβές

Ορισμένα άλλα ολυμπιακά αθλήματα που είναι σχετικά νέα θα συνεχιστούν, όπως το σέρφινγκ, το σκέιτμπορντ και η αθλητική αναρρίχηση.

Αλλά το breaking, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στους Αγώνες του Παρισιού, δεν επιλέχθηκε, προς απογοήτευση ορισμένων, δεδομένου ότι ο χορός αυτού του είδους ξεκίνησε από τους δρόμους των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

