Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε βορειοκορεατικό πύραυλο για το χθεσινοβραδινό χτύπημα στο Κίεβο, που σκότωσε δύο ανθρώπους, έναν πατέρα και τον γιο του.

Αργά χτες το βράδυ η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας για να την απωθήσουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Air raid sirens sound in Kyiv, loud explosions reported. pic.twitter.com/ovjQT3y05I — S p r i n t e r (@SprinterFamily) August 10, 2024

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ένας 35χρονος πατέρας και ο τετράχρονος γιος του, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι ήταν μεταξύ των τραυματισμένων, σύμφωνα με ανάρτηση των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Telegram.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις και εκτοξεύσεις της αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, η πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον δυο βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν στην πόλη.

Η Ρωσία βγήκε στην αντεπίθεση στο πλαίσιο των προσπαθειών να αποκρούσει τη μεγαλύτερη επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου, στέλνοντας ενισχύσεις, θεσπίζοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις συνοριακές περιοχές και πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε για πρώτη φορά το Σάββατο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και είπε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος της προσπάθειας του Κιέβου να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί άμεσα από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (...). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως αναφερθεί στην επιχείρηση, επαινώντας την ικανότητα του στρατού "να εκπλήσσει" και ευχαριστώντας τους που αιχμαλώτισαν Ρώσους στρατιώτες για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις

