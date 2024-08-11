Ολυμπιακοί Αγώνες: Τι θα δούμε απόψε στην τελετή λήξης

Με μία εντυπωσιακή τελετή απόψε στο «Stade de France», στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα), πέφτει η αυλαία των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται στο Παρίσι.

Τι συμβαίνει στις τελετές λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Στις τελετές λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων πρώτα μπαίνει στο στάδιο ο αρχηγός του κράτους της διοργανώτριας χώρας μαζί με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στη συνέχεια ακούγεται ο εθνικός ύμνος της διοργανώτριας χώρας καθώς υψώνεται η σημαία της.

Άλλα παραδοσιακά στοιχεία της τελετής λήξης περιλαμβάνουν την παρέλαση σημαιών, την παρέλαση αθλητών αλλά και την παράδοση της ολυμπιακής σημαίας σε εκπρόσωπο της πόλης που φιλοξενεί τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε τέσσερα χρόνια: Στην προκειμένη περίπτωση, τη σημαία θα παραλάβει εκπρόσωπος του Λος Άντζελες.

Σημαιοφόροι της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024 θα είναι, με απόφαση του Αρχηγού της αποστολής Πέτρου Συναδινού, ο Εμμανουήλ Καραλής και η Eυαγγελία Πλατανιώτη. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του άλματος επι κοντώ και η Ευαγγελία Πλατανιώτη στην 4η συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέλαβε την 6η θέση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης δίνονται μερικά τελικά μετάλλια. Στο τέλος η Ολυμπιακή φλόγα σβήνει.

Η τελετή λήξης ονομάζεται «Records». Ο Thomas Jolly, ο οποίος ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της αμφιλεγόμενης τελετής έναρξης, θα είναι επίσης καλλιτεχνικός διευθυντής για την τελετή λήξης.

«Στο Stade de France, η στιγμή θα είναι πανηγυρική και συγκινητική, αλλά και ώρα γιορτής», δήλωσε ο πρόεδρος του «Παρίσι 2024», Τόνι Εστανγκέ.

«Επιτέλους, η πίεση θα σταματήσει και όλοι θα μπορούν να απολαύσουν το εξαιρετικό σόου που σχεδιάζεται υπό τη διεύθυνση του Thomas Jolly, με τη βοήθεια όλων των ομάδων που εργάζονται στις τέσσερις τελετές του «Παρίσι 2024». Καινοτόμες, εκπληκτικές και λαμπρές, αυτές οι τελετές υπόσχονται να είναι πολύ δυνατές, όπως και η «Records», η οποία έχει ό,τι χρειάζεται για να αφήσει το αποτύπωμά του στην ιστορία των Τελετών Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ποιοι θα εμφανιστούν στην τελετή λήξης;

Αν και τα ονόματα των καλλιτεχνών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι το Stade de France θα μετατραπεί σε μια γιγαντιαία αίθουσα συναυλιών. Θα είναι περισσότεροι από 100 ερμηνευτές, ακροβάτες, χορευτές και καλλιτέχνες του τσίρκου.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι «παγκοσμίου φήμης τραγουδιστές θα ολοκληρώσουν την εικόνα», με μέρος της παράστασης να γίνεται στον αέρα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Τελετή Λήξης, αναμένεται να έχει ο Τομ Κρουζ, ο οποίος - σύμφωνα με τα διεθνή μέσα - θα κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο στο Hollywood Sign. Ο Χολιγουντιανός αστέρας θα βοηθήσει στην παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας στην επόμενη διοργανώτρια πόλη, το Λος Άντζελες, και μάλιστα θα το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο όπως ο ίδιος ξέρει…

Επίσης, τα γαλλικά συγκροτήματα Phoenix και Air θα εμφανιστούν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 στις 11 Αυγούστου.

«Θέλουμε να γιορτάσουμε, αλλά συνειδητά. Αυτή η στιγμή εορτασμού θα είναι επίσης μια ευκαιρία να προβληματιστούμε για τη σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στην κοινωνία μας», είπε ο Thomas Jolly. «Έχω σχεδιάσει λοιπόν μια παράσταση στην οποία οι Ολυμπιακοί Αγώνες εξαφανίζονται για άλλη μια φορά, και κάποιος έρχεται και τους βρίσκει. Είναι μια πολύ οπτική, πολύ χορογραφική, πολύ ακροβατική παράσταση, με μελοδραματική διάσταση ώστε να δώσει μια υπέροχη φρέσκια οπτική και να αποχαιρετήσει τους αθλητές από όλο τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

