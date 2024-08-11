Η καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε χθες πως έπεσε θύμα hacking, κατηγορώντας το Ιράν πως παρεισέφρησε στις εσωτερικές επικοινωνίες της και υπέκλεψε έγγραφα, όπως και φάκελο για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Το Politico ανέφερε πως έλαβε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ανώνυμο χρήστη, με συνημμένα εσωτερικά έγγραφα της εκστρατείας.

Τα μέηλ με τα έγγραφα από την καμπάνια του Τραμπ άρχισαν να φτάνουν στο Politico στις 22 Ιουλίου και συνεχίστηκε για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ανώνυμος αποστολέας -που χρησιμοποίησε λογαριασμό email της AOL και αυτοαποκαλούνταν μόνο ως «Ρόμπερτ»- έστειλε έγγραφα που φαινόταν να είναι εσωτερικές ενημερώσεις από ανώτερο στέλεχος της εκστρατείας του Τραμπ.

Μέσα στα έγγραφα ήταν και η έρευνα που προφανώς είχε κάνει η καμπάνια Τραμπ για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο, τον γερουσιαστή του Οχάιο Τζέι Ντι Βανς, με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου.

Τα έγγραφα ήταν αυθεντικά, σύμφωνα με δύο πηγές του Politico. Η μία από τις δύο πηγές περιέγραψε τον φάκελο για τον Βανς ως έναν προκαταρκτικό έλεγχο.

Η έρευνα ήταν ένα έγγραφο 271 σελίδων που βασιζόταν σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν και τις δηλώσεις του Βανς, με ορισμένες αναφορές -όπως τα αρνητικά σχόλια για τον Τραμπ- να χαρακτηρίζονται ως «πιθανά τρωτά σημεία».

Ο αποστολέας έστειλε και μέρος έρευνας για τον γερουσιαστή από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος συγκαταλεγόταν στους πιθανούς υποψήφιους αντιπροέδρους.

Ο «Ρόμπερτ» είπε στο Politico ότι διέθετε πληθώρα εγγράφων, από τα νομικά και δικαστικά έγγραφα του Τραμπ μέχρι τις εσωτερικές συζητήσεις της εκστρατείας».

Ερωτηθείς πώς απέκτησε τα αρχεία, το άτομο απάντησε: «Θα σας έλεγα να μην είστε περίεργοι για το από πού τα πήρα. Οποιαδήποτε απάντηση σε αυτήν την ερώτηση θα με θέσει σε κίνδυνο και επίσης θα σας περιορίσει νομικά για τη δημοσίευσή τους».

Το εύρος των πληροφοριών που έλαβε ο χάκερ είναι ασαφές, όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για σοβαρή παραβίαση ασφαλείας της εκστρατείας του Τραμπ, αναφέρει το Politico.

Πηγή: skai.gr

