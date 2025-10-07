Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε αυτοκινητόδρομο στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σακραμέντο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην εθνική οδό 50 κοντά στη Howe Avenue, σύμφωνα με την αναφορά, η οποία προσθέτει ότι επρόκειτο για ελικόπτερο που παρέχει αεροπορικές ιατρικές υπηρεσίες.

OMG! A REACH medical helicopter crashed on eastbound Highway 50 in Sacramento, California, reports of multiple victims. - Fire department pic.twitter.com/z5zIuzVikB — Tim (@Dragonboy155) October 7, 2025

Δεν είναι ακόμη σαφές αν το ελικόπτερο ταξίδευε προς ή από κάποιο νοσοκομείο της περιοχής, πρόσθεσε η έκθεση.

Η αιτία της συντριβής παραμένει υπό έρευνα, ανέφερε το CBS.

«Έχει σημειωθεί μια τραγική συντριβή ελικοπτέρου στην 50η οδό ανατολικά της 59ης οδού», ανέφερε ο δήμαρχος του Σακραμέντο, Κέβιν Μακάρτι, σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι οι επιζώντες νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.