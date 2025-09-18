Βλάβη στο ελικόπτερο του Τραμπ κατά την αναχώρηση από τη Βρετανία

Ο Πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια, αναγκάστηκαν νωρίτερα να αλλάξουν ελικόπτερο καθώς μετέβαιναν στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, αφού παρουσιάστηκε βλάβη στο υδραυλικό σύστημα της ατράκτου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την επιστροφή τους από την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ – προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, οι πιλότοι του Marine One αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν προληπτική προσγείωση σε τοπικό αεροδρόμιο για να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση του προβλήματος.

Οπως σημειώνει το Διεθνές Συμβούλιο Αεροναυτικών Επιστημών, τα ελικόπτερα βασίζονται σε υδραυλικά συστήματα για τη λειτουργία των πηδαλίων και του συστήματος προσγείωσης.

Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε δεύτερο ελικόπτερο και συνέχισαν την πορεία τους προς το αεροδρόμιο, με την άφιξή τους να καθυστερεί κατά λίγα λεπτά, χωρίς να τίθεται θέμα κινδύνου.

Το προεδρικό ζεύγος επέστρεφε στις ΗΠΑ έπειτα από μια διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ουίνδσορ, όπου έγινε δεκτός από τη βασιλική οικογένεια και παρακάθισε σε επίσημο δείπνο.

Την Πέμπτη, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Στάρμερ, με τον οποίο υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας και παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παρά το θετικό κλίμα και τις αναφορές στη «ειδική σχέση» ΗΠΑ- Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τραμπ, μιλώντας αργότερα από το Air Force One, τόνισε πως διαφωνεί με τον Στάρμερ σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ενεργειακής στρατηγικής.

Επιπλέον, εξέφρασε τη διαφωνία του με τη θέση του Βρετανού πρωθυπουργού σχετικά με την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως ανεξάρτητου κράτους.

Πηγή: skai.gr

