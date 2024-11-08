Καλιφόρνια: Εικόνες αποκάλυψης από την τεράστια φωτιά στο Λος Άντζελες

Οι αρχές στην Καλιφόρνια κάλεσαν χθες, Πέμπτη, χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, καθώς συνέχιζε να μαίνεται η τεράστια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη κοντά στην πόλη Καμαρίλο, βόρεια του Λος Αντζελες και εξαπλώθηκε ταχύτατα λόγω των ανέμων και της ξηρασίας.

Η πυρκαγιά - που ονομάστηκε "Mountain Fire" - κατακαίει περιοχή όπου ζουν περίπου 30.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα στην κομητεία Βεντούρα. Χθες βράδυ, η φωτιά δεν είχε ελεγχθεί παρά μόλις κατά το 5%, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές που δημοσιοποίησαν οι αρχές έκανε λόγο για 132 εντελώς καταστραμμένα σπίτια και 88 που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Από τις φλόγες απειλούνται πάνω από 3.500 κατοικίες και έχουν ήδη απανθρακωθεί 83.000 στρέμματα.

Αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος στην κομητεία Βεντούρα είπαν πως πλέον έχουν εξαντλήσει όσους πόρους είχαν στη διάθεσή τους, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.Ελικόπτερα έκαναν ρίψεις νερού στην περιοχή όλη τη νύχτα ενώ η μάχη με τις φλόγες ήταν τόσο έντονη που οι πυροσβεστικοί κρουνοί στέρεψαν.

«Αδειάσαμε τα συστήματα νερού», εξήγησε ο επικεφαλής της κομητείας Βεντούρα, ο Ντάστιν Γκάρντνερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες. Αυτό ανάγκασε ομάδες να προμηθευτούν νερό από όπου μπορούσαν, ακόμα και από σπίτια.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις περιοχές που έχουν υποστεί το πιο σκληρό πλήγμα.



