ΗΠΑ: Πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτητα βόρεια του Λος Άντζελες

Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται με ταχύτατα από χθες Τετάρτη βορειοδυτικά του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ενώ η Αμερική ξυπνούσε με εκλεγμένο πρόεδρο τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Ενισχυμένη από πολύ ισχυρούς ανέμους, η φωτιά έφτασε στις πύλες ακριβών συνοικιών της πόλης Καμαρίλο, καίγοντας σπίτια και καλλιέργειες

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ειδικά βόρεια της πόλης Καμαρίλο, περίπου εξήντα χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και πολλά κτίρια απειλούνται από τις φλόγες.

Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα νοτιότερα, εκδηλώθηκε άλλη πυρκαγιά, στα περίχωρα του Μαλιμπού, απειλώντας πολυτελείς ιδιοκτησίες σπαρμένες κατά μήκος της ακτής.

Οι λόφοι γύρω από την πόλη Καμαρίλο (70.000 κάτοικοι) έχουν καλυφθεί από πυκνό νέφος καπνού και άνεμοι ταχύτητας ως και 130 χιλιομέτρων ανά ώρα αναμενόταν να συνεχίσουν να πνέουν ως το τέλος της ημέρας, περιπλέκοντας το έργο των πυροσβεστών, καθώς εξαιτίας τους δεν μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί και είχε ήδη εξαπλωθεί σε 36.000 στρέμματα νωρίς το απόγευμα. Πολλές κατοικίες, ανάμεσά τους πολυτελή οικήματα, καθώς και αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, έγιναν παρανάλωμα του πυρός, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Πάνω από 21.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα, καθώς στην Καλιφόρνια οι αρχές είναι γενικά συνηθισμένο να διακόπτουν την παροχή για να αποφευχθεί το ξέσπασμα νέων εστιών φωτιάς εξαιτίας σφοδρών ανέμων και της υψηλής τάσης στο δίκτυο.

«Η κατάσταση είναι φοβερή», είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό εργαζόμενη σε εκτροφείο αλόγων. «Προσπαθούμε να τα απομακρύνουμε όλα», πρόσθεσε, με φόντο πλάνα στα οποία ζώα είχαν οδηγηθεί σε ρυμουλκό για να μεταφερθούν αλλού.

Η Γκέιλ Λιάκο δήλωσε πως αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της πολύ γρήγορα αυτό που έμοιαζε να είναι «φυσιολογικό πρωί», ενώ η Αμερική ξυπνούσε με εκλεγμένο πρόεδρο τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από δυο βροχερούς χειμώνες που της προσέφεραν ανάσα, η Καλιφόρνια έζησε φέτος εξαιρετικά σφοδρή περίοδο πυρκαγιών. Η «Golden State» υπέφερε από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, ενώ βρέθηκε αντιμέτωπη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με την τέταρτη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

