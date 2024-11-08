Ο Νετανιάχου θέλει να αναβιώσει τη σχέση του με τον Τραμπ

«Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πολέμους, θα σταματήσω τους πολέμους» δεσμεύτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στη νικητήρια ομιλία του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι δεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του ελπίζουν ότι αυτό δεν ισχύει για τους πολέμους στη Γάζα και στον Λίβανο.

Το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει ακόμη, και ο απώτερος στόχος του είναι το Ιράν.

Ο Νετανιάχου ελπίζει ότι θα πείσει τον Τραμπ να στηρίξει τη μεγάλη στρατηγική του για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, όπου δεν υπάρχει θέση για τη θρησκευτική ηγεσία της Τεχεράνης, που στηρίζει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

«Ο Μπίμπι θα ξύπνησε με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά μαθαίνοντας τα νέα της νίκης του Τραμπ», είπε ο Nadav Shtrauchler, πρώην στρατηγός του Νετανιάχου. «Τώρα, έχει έναν φίλο στον Λευκό Οίκο, κάτι που είναι τεράστιο και μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο Μπίμπι σκέφτεται το Ιράν» είπε στο POLITICO.

Ο Ισραηλινός ηγέτης δεν έχασε χρόνο και χαιρέτισε πρώτος τη νίκη του Τραμπ ως «τη μεγαλύτερη επιστροφή στην Ιστορία». «Η ιστορική σας επιστροφή στον Λευκό Οίκο προσφέρει μια νέα αρχή για την Αμερική και μια ισχυρή δέσμευση στη μεγάλη συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής» έγραψε στο X. «Αυτή είναι μια τεράστια νίκη!»

Χωρίς αμφιβολία, η διαχυτική ανάρτησή του ήταν ως ένα βαθμό και μια απολογία για το λάθος που είχε κάνει τον Νοέμβριο του 2020, όταν εξόργισε τον Τραμπ επειδή ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που τηλεφώνησε στον Τζο Μπάιντεν και τον συνεχάρη για την εκλογική του νίκη.

Ο Τραμπ εξακολουθούσε να αμφισβητεί τα αποτελέσματα και θύμωσε με τον Νετανιάχου θεωρώντας τον άπιστο. «Ο Μπίμπι θα μπορούσε να έχει μείνει ήσυχος» είπε αργότερα, γκρινιάζοντας ότι ο Νετανιάχου ήταν «ο άνθρωπος για τον οποίο έκανα τα περισσότερα από κάθε άλλον».

Αλλά και από πιο πριν, ο Τραμπ ήταν εκνευρισμένος με τον Νετανιάχου επειδή υπαναχώρησε από τη συμμετοχή στη δολοφονία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, του επικεφαλής της ιρανικής δύναμης Κουντς, τον Ιανουάριο του 2020.

Πέρυσι, ο Τραμπ γκρίνιαξε μιλώντας σε συγκέντρωση στη Φλόριντα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ο Μπίμπι Νετανιάχου μας απογοήτευσε».

Ο Ισραηλινός ηγέτης έχει δουλέψει πολύ για να φτιάξει ξανά τη σχέση του με τον Τραμπ, είπε ο Shtrauchler.

Ο Νετανιάχου τηλεφωνεί στον Τραμπ συχνά. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ καυχιόταν ότι μιλά σχεδόν καθημερινά με τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ισραηλινό ηγέτη.

Είπε σε μια συγκέντρωση: «Μου τηλεφώνησε χθες ο Μπίμπι, μου τηλεφώνησε την προηγούμενη μέρα». Πρόσθεσε ότι ο Νετανιάχου «θέλει τις απόψεις μου για τα πράγματα». Και υποσχέθηκε ότι θα συνεργαζόταν πολύ στενά με τον Μπίμπι μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Παρά την έντονη δέχμευση για τον τερματισμό των πολέμων, ο Τραμπ φαίνεται δεκτκός σε περισσότερη ισραηλινή δράση. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ο Νετανιάχου πρέπει να «τελειώσει το πρόβλημα» στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ επέκρινε την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι εναντιώθηκε σε οποιαδήποτε ιδέα του Ισραήλ να χτυπήσει τις πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ.

Οι βουλευτές του Λικούντ του Νετανιάχου, καθώς και οι ακροδεξιοί και οι εθνικιστές στον κυβερνητικό συνασπισμό του, πίεζαν να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι να εξαλειφθεί η Χαμάς. Έχουν επίσης απορρίψει τον Μπάιντεν και τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για ένα σχέδιο για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα που θα περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Με την αποχώρηση του Μπάιντεν, θα είναι λίγοι οι περιορισμοί στον Νετανιάχου. Όχι ότι ο ίδιος ή οι βοηθοί του υπολογίζουν ότι ο Τραμπ θα του δίνει απόλυτη ελευθερία. «Ο Τραμπ βάζει τα συμφέροντά του πρώτα και είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος» δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας εμπιστευτικά. «Αλλά η σκέψη και το ένστικτό τους είναι πολύ πιο ευθυγραμμισμένα από αυτά του Νετανιάχου με τον Μπάιντεν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.