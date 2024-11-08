Μόλις δύο ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, Αφροαμερικανοί κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν ανώνυμα, ρατσιστικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την NAACP, μία από τις βασικές οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών, μαύροι κάτοικοι της Βόρειας Καρολίνας, της Βιρτζίνια, της Αλαμπάμα και της Πενσιλβάνια έλαβαν μηνύματα που τους ζητούσαν «να παρουσιαστούν στις φυτείες για να μαζέψουν βαμβάκι». Μια αναφορά στο καθεστώς δουλείας που ίσχυε ως λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ.

«Μπροστά στα μάτια μας παίρνει σάρκα και οστά η θλιβερή πραγματικότητα του να έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος ιστορικά έχει υιοθετήσει, και μερικές φορές ενθαρρύνει, τον λόγο μίσους», σχολίασε ο Ντέρεκ Τζόνσον επικεφαλής της NAACP.

Ο αποστολέας των μηνυμάτων αυτών δεν είναι γνωστός, όμως η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ (FBI) επεσήμανε ότι έχει «ενημερωθεί» για αυτή την εκστρατεία «ρατσιστικών SMS», χωρίς να διευκρινίσει αν έχει ανοίξει έρευνα.

Ο αμερικανικός Τύπος μετέδωσε χθες, Πέμπτη, ότι ρατσιστικά SMS έχουν σταλεί σε Αφροαμερικανούς φοιτητές σε πολλές πολιτείες, κάποια από τα οποία είχαν την υπογραφή «ένας υποστηρικτής του Τραμπ».

«Επιλεχθήκατε να γίνετε οικιακός σκλάβος στη φυτεία Άμπινγκτον», έγραφε ένα από τα μηνύματα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν την ελευθερία να λένε πλέον δυνατά αυτό που πάντα σκέφτονταν από μέσα τους», έγραψε ο Τζόσουα Μάρτιν, ο χρήστης που ανήρτησε το μήνυμα.

«Το μήνυμα που στέλνεται στους νεαρούς Αφροαμερικανούς, ανάμεσά τους φοιτητές του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, είναι μια δημόσια έκφραση μίσους και ρατσισμού», σχολίασε η Μάργκαρετ Χουάνγκ υπεύθυνη της οργάνωσης προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων στο Southern Poverty Law Center.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούσε ολοένα και περισσότερο ρατσιστική και αυταρχική ρητορική, κυρίως έναντι των μεταναστών. Αυτό δεν τον εμπόδισε να αυξήσει το ποσοστό των ψήφων του μεταξύ των Αφροαμερικανών.

Το 2023 καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 11.447 εγκλήματα υποκινούμενα από το μίσος, σύμφωνα με το FBI. Από το 2020 τουλάχιστον το 30% των εγκλημάτων αυτών είχε στόχο Αφροαμερικανούς.

Από το 1525 ως το 1866 περισσότεροι από 12.5 εκατ. Αφρικανοί αναγκάστηκαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό στο πλαίσιο του εμπορίου σκλάβων, κυρίως για να εργαστούν σε φυτείες βαμβακιού στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.