Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Έφτασαν τα ισραηλινά αεροπλάνα

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ μεταβαίνουν δύο αεροσκάφη της El Al, με εντολή του Νετανιάχου, για να παραλάβουν και να επαναπατρίσουν με ασφάλεια τους ισραηλινούς οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβιβ, μετά την ολονύχτια άγρια επίθεση εναντίον τους από όχλο φιλοπαλαιστινίων.

Η αποστολή των δύο μεταγωγικών C-130 που θα μετέφεραν υγειονομικό υλικό για τους τραυματίες ακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Έξω από το αεροδρόμιο του Σίπχολ, στην αίθουσα αναχωρήσεων 3, έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να μεταφερθούν και να επιβιβαστούν με ασφάλεια στα αεροπλάνα οι ισραηλινοί οπαδοί.

Επειγόντως στην Ολλανδία ο ισραηλινός ΥΠΕΞ

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σάαρ θα μεταβεί άμεσα στο Άμστερνταμ για «επείγουσα διπλωματική επίσκεψη», όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες του.

«Υπό το φως των σοβαρών γεγονότων, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ θα αναχωρήσει σύντομα για επείγουσα διπλωματική επίσκεψη στην Ολλανδία», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Στην πλατφόρμα X, ο νεοδιορισθείς Σάαρ κατήγγειλε «τις τρομερές, βάρβαρες και ανισημιτικές επιθέσεις» που είναι ένα «ηχηρό σήμα συναγερμού για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο».

Ολονύχτιες επιθέσεις στους ισραηλινούς φιλάθλους

Χθες τη νύχτα, μετά τη λήξη του παιχνιδιού Άγιαξ - Μακάμπι Τελ Αβίβ, ομάδες φιλοπαλαιστίνιων έστησαν ενέδρα και επιτέθηκαν, χτύπησαν και λιντσάρισαν οπαδούς της Μακάμπι, έξω από το γήπεδο, συνεχίζοντας το κυνηγητό και τις συγκρούσεις στο κέντρο του Άμστερνταμ.

Η αστυνομία του Άμστερνταμ ανακοίνωσε πως πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που υπέστησαν μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της πόλης και ότι προσήγαγε 62 άτομα.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισραηλινούς οπαδούς να ξυλοκοπούνται, να κυνηγιούνται από τον όχλο με μαχαίρια και να αποφεύγουν να χτυπηθούν από οχήματα την τελευταία στιγμή.

Berlin 🇩🇪, 1939, as N×zis are chasing Jews and beating them 👇



Sorry for the typo, this is Amsterdam 🇳🇱, 2024.



pic.twitter.com/nMnxHkAVft — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 8, 2024

Από τις συγκρούσεις προκλήθηκε χάος ενώ από την ισραηλινή κυβέρνηση αναφέρονται τουλάχιστον 10 τραυματίες και 2 αγνοούμενοι. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 100 τραυματίες.

Horrific scenes from Amsterdam last night, echoing Europe's darkest history:



Hundreds of fans of Israel’s @MaccabiTLVFC were ambushed and brutally attacked in Amsterdam last night after the match against @AFCAjax.



Mobs chanted anti-Israel slogans and proudly shared videos of… pic.twitter.com/3O1KahWhl8 — Israel ישראל (@Israel) November 8, 2024

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 57 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση για τα επεισόδια μετά τον αγώνα, τα οποία προκάλεσαν συναγερμό στις δύο κυβερνήσεις.

O ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επικοινώνησε σήμερα το πρωί με τον Ολλανδό ομόλογό του, Ντικ Σχοφ και ζήτησε να αυξηθεί η ασφάλεια για την ολλανδική εβραϊκή κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η βία με στόχο ισραηλινούς πολίτες γύρω από ένα ποδοσφαιρικό ματς στο Άμστερνταμ είναι απαράδεκτη και πρόσθεσε πως πρέπει να ασκηθούν διώξεις σε βάρος όλων των δραστών.

«Παρακολούθησα με αηδία τις ειδήσεις από το Άμστερνταμ», έγραψε ο Σχοφ στο X.

Τα άγρια επεισόδια καταδίκασε και ο αντιμουσουλμάνος πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς, ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος στην ολλανδική κυβέρνηση. «Ντροπή να μπορεί να συμβεί αυτό στην Ολλανδία. Εντελώς απαράδεκτο», έγραψε στο Χ.

Πηγή: skai.gr

