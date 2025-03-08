Ματαρέλα: «Η Ρωσία προάγει μια επικίνδυνη, νέα αναφορά στη ρητορική των πυρηνικών όπλων»

«Η Ρωσία προάγει μια επικίνδυνη, νέα αναφορά στη ρητορική των πυρηνικών όπλων, στην οποία προστίθεται το πάγωμα των εργασιών της Συνθήκης μη Πυρηνικής Διάδοσης, η απόσυρση από την κύρωση της Συνθήκης για την Ολική Απαγόρευση των Πυρηνικών Πειραμάτων, όπως και οι απειλές κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, σε συνάντησή του με επιζώντες του πυρηνικού ολέθρου της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι.

«Με τον τρόπο αυτό προωθείται η απαράδεκτη ιδέα ότι τα πυρηνικά όπλα μπορούν να μετατραπούν σε συνηθισμένο εργαλείο για τη διαχείριση των συρράξεων, σαν να μην οδηγούν -αναπόφευκτα- στην ολική καταστροφή», συμπλήρωσε ο Ιταλός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

