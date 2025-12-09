Λογαριασμός
Κάλας: Οποιαδήποτε κριτική σχετικά με τις ελευθερίες στην ΕE θα πρέπει να στοχεύει στη Ρωσία

«Στη Ρωσία τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης απαγορεύονται, η πολιτική αντιπολίτευση απαγορεύεται, το X είναι στην πραγματικότητα, επίσης απαγορευμένο»

Κάγια Κάλας

Οποιαδήποτε κριτική σχετικά με τις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύει σε διαφορετική κατεύθυνση, «ίσως στη Ρωσία», δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, με αφορμή τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας του Τραμπ που στρέφεται κατά της Ευρώπης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η ουσία της ελευθερίας», σημείωσε η Κάλας.

«Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες εδώ θα πρέπει να στοχεύει σε διαφορετική κατεύθυνση. Ίσως στη Ρωσία, όπου η διαφωνία απαγορεύεται, όπου τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης απαγορεύονται, όπου η πολιτική αντιπολίτευση απαγορεύεται, όπου το X ή το Twitter, όπως το γνωρίζουμε, είναι, στην πραγματικότητα, επίσης απαγορευμένο», πρόσθεσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

