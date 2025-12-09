Η Αυστραλία πρόκειται να γίνει η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει από σήμερα ελάχιστο όριο ηλικίας ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αναμενόμενου παγκόσμιου κύματος κανονιστικών ρυθμίσεων.

Από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, (16:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), 10 από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες - ανάμεσά τους οι Instagram, TikTok και YouTube - θα πρέπει να μπλοκάρουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς χρηστών ηλικίας κάτω των 16 ετών, επί ποινή προστίμου έως 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (28,1 εκατομμύρια ευρώ).

Αν και η απαγόρευση καλύπτει αρχικά 10 πλατφόρμες, η κυβέρνηση έχει δηλώσει πως ο κατάλογος θα αλλάξει, στο βαθμό που εμφανίζονται νέα προϊόντα και οι νεαροί χρήστες στρέφονται σε εναλλακτικές επιλογές.

Η έναρξη της ισχύος του νόμου βάζει τέλος σ' ένα χρόνο εικασιών για το αν μια χώρα μπορεί να αποκλείσει τα παιδιά από τη χρήση τεχνολογίας που έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη ζωή. Και με την εφαρμογή του αρχίζει ένα πείραμα που θα μελετηθεί παγκοσμίως από νομοθέτες, οι οποίοι θέλουν να επέμβουν άμεσα επειδή είναι απογοητευμένοι από τη βιομηχανία της τεχνολογίας που καταβάλλει με μεγάλη αργοπορία αποτελεσματικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της βλάβης.

Ο νόμος που διχάζει

Ο νόμος έχει δεχθεί σκληρές επικρίσεις από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και από υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου, όμως έχει δεχθεί επίσης επαίνους από γονείς και υποστηρικτές των δικαιωμάτων των παιδιών.

Κυβερνήσεις από τη Δανία μέχρι τη Μαλαισία - ακόμη και μερικές πολιτείες στις ΗΠΑ - λένε πως σχεδιάζουν παρόμοια βήματα, τέσσερα χρόνια αφού εσωτερικά έγγραφα, που διέρρευσαν από τη Meta, έδειξαν ότι η εταιρεία γνώριζε πως τα προϊόντα της συνέβαλλαν σε προβλήματα με την εικόνα των εφήβων για το σώμα τους και σε αυτοκτονικές σκέψεις ανάμεσά τους, ενώ δημόσια αρνούνταν πως υφίσταται τέτοια σχέση.

«Ενώ η Αυστραλία είναι η πρώτη που υιοθετεί τέτοιους περιορισμούς, είναι απίθανο να είναι η τελευταία», λέει ο Τέιμα Λίβερ, καθηγητής σπουδών για το Ίντερνετ στο Πανεπιστήμιο Curtin.

«Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν πώς αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την ισχύ των Big Tech. Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία ... μοιάζει πολύ με το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο».

Πηγή: skai.gr

