Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να αποκλείσει όχι μόνο τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λόγω της απροθυμίας τους να κάνουν παραχωρήσεις, δήλωσε ο Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής και ραδιοφωνικός παρουσιαστής Στιβ Γκιλ στο TASS.

«Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος Πούτιν συμφωνούν σε γενικές γραμμές στα 28 σημεία, ενώ ο Ζελένσκι «δεν τα έχει καν διαβάσει», δείχνει ότι η απογοήτευση του Τραμπ από την Ουκρανία και τον Ζελένσκι τον οδηγεί όχι μόνο να αποκλείσει τους Ευρωπαίους από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά ίσως και τον ίδιο τον Ζελένσκι», δήλωσε ο Γκιλ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής διακυβερνητικών υποθέσεων για τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ στο Εκτελεστικό Γραφείο του Προέδρου τόσο υπό την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους όσο και υπό την κυβέρνηση του Μπιλ Κλίντον

Πρόσθεσε ότι πολλοί στον στενό κύκλο του Τραμπ «αμφισβητούν αν ο Ζελένσκι έχει τη δύναμη ή την επιθυμία να τερματίσει πραγματικά τη σύγκρουση». Στις 8 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Ζελένσκι, ο οποίος δεν είχε διαβάσει το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τον Νοέμβριο, η Ουάσινγκτον πρότεινε ένα σχέδιο 28 σημείων για την επίλυση της σύγκρουσης, το οποίο προκάλεσε δυσαρέσκεια στο Κίεβο και στους Ευρωπαίους εταίρους της Ουκρανίας, οι οποίοι το τροποποίησαν σημαντικά. Στις 23 Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις στη Γενεύη.

Αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι το αρχικό αμερικανικό σχέδιο ειρήνης είχε οριστικοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Μόσχας και του Κιέβου, αφήνοντας μόνο μερικά αμφιλεγόμενα ζητήματα. Στις 30 Νοεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις στη Φλόριντα για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού της σύγκρουσης, τις προοπτικές για εκλογές στην Ουκρανία και το εδαφικό ζήτημα.

Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους μετά τα μεσάνυχτα στη Μόσχα. Σύμφωνα με τον Ρώσο προεδρικό σύμβουλο Γιούρι Ουσακόφ, η συνάντηση ήταν εποικοδομητική και ουσιαστική. Τα δύο μέρη συζήτησαν διάφορες επιλογές για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των εδαφών, και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές.

