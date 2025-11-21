Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Δεν έχουμε ενημερωθεί «επισήμως» για τις λεπτομέρειες του σχεδίου Τραμπ

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Ουκρανία «είναι καλύτερο να διαπραγματευθεί τώρα», γιατί το περιθώριο του Ζελένσκι να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται όσο χάνει εδάφη

Ντμίτρι Πεσκόφ πορτρέτο

Η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ όσον αφορά το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν συζητούν επί του παρόντος τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία περιορίζουν το περιθώριο αποφάσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. και κάλεσε το Κίεβο να λάβει την «ορθή απόφαση» και άμεσα.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευθούν και να το κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο ανέφερε νωρίτερα ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται παγιδευμένοι στην ανατολική όχθη του ποταμού Όσκολ, στην περιοχή του Χαρκόβου, ενώ εχθές το βράδυ η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην περιοχή αυτή, κάτι που η Ουκρανία διέψευσε. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κρεμλίνο διπλωματία διαπραγματεύσεις Βλαντίμιρ Πούτιν Ζελένσκι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark