Η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ όσον αφορά το σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν συζητούν επί του παρόντος τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία περιορίζουν το περιθώριο αποφάσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. και κάλεσε το Κίεβο να λάβει την «ορθή απόφαση» και άμεσα.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευθούν και να το κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο ανέφερε νωρίτερα ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται παγιδευμένοι στην ανατολική όχθη του ποταμού Όσκολ, στην περιοχή του Χαρκόβου, ενώ εχθές το βράδυ η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την πόλη Κουπιάνσκ, που βρίσκεται στην περιοχή αυτή, κάτι που η Ουκρανία διέψευσε.

