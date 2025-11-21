Μια εξαιρετικά καλοδιατηρημένη ρωμαϊκή σαρκοφάγος ανακαλύφθηκε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, προσφέροντας στους αρχαιολόγους μια σπάνια ματιά στην ιστορία της περιχοής πριν από περίπου 1.700 χρόνια.

Η σαρκοφάγος από ασβεστόλιθο φιλοξενούσε τα λείψανα μια νεαρής γυναίκας και ανακαλύφθηκε στη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας ανασκαφής στην Όμπουντα, ένα προάστιο της Βουδαπέστης, που κάποτε αποτελούσε μέρος του Ακουίνκουμ, ενός πολυσύχναστου ρωμαϊκού οικισμού στα σύνορα του Δούναβη.

Απρόσβλητη από τυμβωρύχους και σφραγισμένη για αιώνες, η σαρκοφάγος βρέθηκε με το πέτρινο καπάκι της ακόμα στερεωμένο στη θέση του, ασφαλισμένο με μεταλλικούς σφιγκτήρες και λιωμένο μόλυβδο.

Όταν οι ερευνητές σήκωσαν προσεκτικά το καπάκι, αποκάλυψαν έναν πλήρη σκελετό που περιβαλλόταν από δεκάδες αντικείμενα.

Σύμφωνα με τα ρωμαϊκά ταφικά έθιμα, η σαρκοφάγος περιείχε μια σειρά από αντικείμενα: δύο εντελώς άθικτα γυάλινα αγγεία, χάλκινες φιγούρες και 140 νομίσματα.

Μια κοκάλινη καρφίτσα για τα μαλλιά, ένα κομμάτι κοσμήματος από κεχριμπάρι και ίχνη υφάσματος με χρυσή κλωστή, μαζί με το μέγεθος του σκελετού, υποδεικνύουν τον τάφο που ανήκε σε μια νεαρή γυναίκα.

Τα αντικείμενα «δόθηκαν στην εκλιπούσα από τους συγγενείς της για το αιώνιο ταξίδι της» δήλωσε η αρχαιολόγος Gabriella Fenyes.

«Η νερκή θάφτηκε πολύ προσεκτικά από τους συγγενείς της. Πρέπει να αγαπούσαν πραγματικά τον άνθρωποι που έθαψαν εδώ», είπε.

Οι εκσκαφείς αφαίρεσαν επίσης ένα παχύ στρώμα λάσπης από το εσωτερικό του φέρετρου, το οποίο η Fényes ελπίζει ότι θα μπορούσε να περιέχει περισσότερους θησαυρούς.

«Υποψιάζομαι ότι θα μπορούσαμε να βρούμε κοσμήματα. Δεν έχουμε βρει σκουλαρίκια ή άλλα κοσμήματα που να ανήκουν στη γυναίκα, οπότε ελπίζω ότι αυτά τα μικρά αντικείμενα θα εμφανιστούν κατά το κοσκίνισμα της λάσπης», δήλωσε ενθουσιασμένη η επικεφαλής αρχαιολόγος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.