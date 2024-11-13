Εκατοντάδες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν σήμερα οι πυροσβέστες στην περιοχή της Κατάνης στη Σικελία εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας.

Massive floods due to torrential rains on the street in Acireale of Sicily region, Italy 🇮🇹 (13.11.2024) pic.twitter.com/mBWeZMX1mc November 13, 2024

Έντονη νεροποντή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, ισόγεια σπίτια και να παρασυρθούν αυτοκίνητα. Επιχείρηση απεγκλωβισμού οργανώθηκε σε πολυκατάστημα της περιοχής, οι πελάτες του οποίου δεν μπορούσαν να φτάσουν στην έξοδο.

Στο Αλταρέλο, οι πυροσβέστες βοήθησαν δύο πολίτες με ειδικές ανάγκες να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, το οποίο είχε πλημμυρίσει. Χείμαρρος υπερχείλισε και το νερό προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε όλες τις γύρω γεωργικές εκτάσεις. Πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τη ροή των υδάτων μέχρι την παραλία της Κατάνης και της ευρύτερης περιοχής της.

Acireale, Sicily, Italy inundated by massive floods!



Torrential rains turn streets into rivers, homes and businesses flooded.



Emergency services on scene, evacuations underway.



Stay safe, Italy! pic.twitter.com/S62C3PWAUd — Facts Prime (@factsprime35) November 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

