Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκλονιστικές εικόνες από την κακοκαιρία στη Σικελία: Δρόμοι - ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια, απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

Έντονη νεροποντή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, σπίτια και να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να απεγκλωβιστούν άνθρωποι - Χείμαρρος υπερχείλισε

Σικελία

Εκατοντάδες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν σήμερα οι πυροσβέστες στην περιοχή της Κατάνης στη Σικελία εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας.

Έντονη νεροποντή είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, ισόγεια σπίτια και να παρασυρθούν αυτοκίνητα. Επιχείρηση απεγκλωβισμού οργανώθηκε σε πολυκατάστημα της περιοχής, οι πελάτες του οποίου δεν μπορούσαν να φτάσουν στην έξοδο.

Στο Αλταρέλο, οι πυροσβέστες βοήθησαν δύο πολίτες με ειδικές ανάγκες να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, το οποίο είχε πλημμυρίσει. Χείμαρρος υπερχείλισε και το νερό προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε όλες τις γύρω γεωργικές εκτάσεις. Πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τη ροή των υδάτων μέχρι την παραλία της Κατάνης και της ευρύτερης περιοχής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κακοκαιρία Ιταλία Σικελία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark