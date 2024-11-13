Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως οι έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ενεργοί, μία εβδομάδα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, άλλοτε στενοί σύμμαχοι, διέκοψαν το 1980 τις διπλωματικές σχέσεις τους, λίγο μετά την Ισλαμική Επανάσταση που ανέτρεψε τη δυναστεία Παχλαβί που υποστηριζόταν από την Ουάσινγκτον.

Όμως οι δύο χώρες επικοινωνούν έμμεσα μέσω της πρεσβείας της Ελβετίας στην Τεχεράνη, που εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράν, αλλά και του σουλτανάτου του Ομάν που ενεργεί γενικά ως ενδιάμεσος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε κατά την πρώτη θητεία του (2017-2021) πολιτική άσκησης "μέγιστης πίεσης" απέναντι στο Ιράν και επανέφερε τις βαριές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

"Έχουμε διαφορές, που είναι μερικές φορές θεμελιώδεις και κρίσιμες με τους Αμερικανούς και που δεν μπορούν να επιλυθούν, αλλά πρέπει να τις διαχειριστούμε (...) προκειμένου να μειώσουμε τις εντάσεις", είπε ο Αραγτσί.

"Οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε εμάς και τους Αμερικανούς εξακολουθούν να υπάρχουν", υπογράμμισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, μιλώντας στο περιθώριο μιας εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κυβέρνησης.

Οι δηλώσεις αυτές είναι στην ίδια γραμμή με εκείνες του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

"Είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις ΗΠΑ στην περιφερειακή και τη διεθνή σκηνή", δήλωσε χθες, Τρίτη, ο Πεζεσκιάν, οπαδός του διαλόγου με τις χώρες της Δύσης παρά τις διαφορές, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το 2015, το Ιράν και οι μεγάλες δυνάμεις περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε συμφωνία η οποία προέβλεπε την ελάφρυνση των διεθνών κυρώσεων που είχαν θέσει στο στόχαστρο την Τεχεράνη με αντάλλαγμα εγγυήσεις ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε μονομερώς το 2018 τη χώρα του από τη συμφωνία και αποκατέστησε τις κυρώσεις.

Σε αντίποινα, το Ιράν άρχισε να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό από το 2021 τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA).

Η χώρα αύξησε επίσης σημαντικά τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένα υλικά στο 60% κοντά στο 90% που χρειάζεται για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, σύμφωνα με την IAEA.

Η συμφωνία έθετε ανώτατο όρο το 3,65%.

Ο επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι αναμένεται σήμερα στο Ιράν για κρίσιμες συνομιλίες σχετικά με το θέμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.