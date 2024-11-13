Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή του να δημιουργήσει μία νέα υπηρεσία, το «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», ένα εξωτερικό όργανο που θα συμβουλεύει τον Λευκό Οίκο, με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ και τον Βιβέκ Ραμασβάμι.

Το ακρωνύμιο του νέου τμήματος, DOGE, Department of Government Efficiency παραπέμπει, μάλιστα, στο αγαπημένο κρυπτονόμισμα του Μασκ, το Dogecoin.

Σε ό,τι αφορά την αποστολή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο Τραμπ είπε ότι έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τους κανονισμούς, να μειώσει το κυβερνητικό προσωπικό και να «αναδιαρθρώσει» τους ομοσπονδιακούς φορείς. Ωστόσο, όπως εξηγούν αναλυτές δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει μια τέτοια προσπάθεια.

Πώς θα λειτουργήσει το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας;

Στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός συμβουλευτικού σώματος, που θα λειτουργεί εκτός κυβέρνησης. Αν και φέρει τη λέξη «τμήμα», δεν θα είναι κυβερνητικό καθώς θα απαιτείτο η εξουσιοδότηση του Κογκρέσου.

Η υπηρεσία θα παράσχει καθοδήγηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με τη μείωση των δαπανών, είπε ο Τραμπ, σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου. Θα έχει ως στόχο «δραστικές αλλαγές» κάνοντας συστάσεις για «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας» και υιοθετώντας μια πιο «επιχειρηματική προσέγγιση» στην κυβέρνηση.

Ο Τραμπ δίνει στην ομάδα προθεσμία μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026 για να ολοκληρώσει το έργο της. Ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ ελπίζουν ότι θα μιμηθεί την Επιτροπή Grace, την πρώτη από τις τέσσερις τουλάχιστον μεγάλες επιτροπές που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες για τη μεταρρύθμιση της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας και τον έλεγχο των δαπανών. Διορισμένη από τον Ronald Reagan το 1982, η Επιτροπή Grace υπέβαλε περισσότερες από 2.500 συστάσεις στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 1984, οι περισσότερες από τις οποίες δεν εγκρίθηκαν ποτέ.

Δεν είναι άμεσα σαφές πώς θα χρηματοδοτηθεί η επιτροπή. Η Ομοσπονδιακή Συμβουλευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για να ρυθμίζει τα περίπου 1.000 συμβουλευτικά όργανα που έχουν τουλάχιστον ένα μέλος που δεν είναι αξιωματούχος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Επιτρέπει, αλλά δεν απαιτεί, η υπηρεσία που συμβουλεύει το όργανο να αποζημιώνει τα μέλη του.

Ποια είναι η σημασία του ακρωνύμιου DOGE;

Το ακρωνύμιο της επιτροπής παραπέμπει στο κρυπτονόμισμα dogecoin που προωθείται από τον Μασκ - η αξία του οποίου έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο τριών ετών μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ, σύμφωνα με το Forbes. Το νόμισμα πήρε το όνομά του από ένα meme coins που ήταν δημοφιλές στα μέσα της δεκαετίας του 2010, το οποίο αποτελούταν από μια εικόνα ενός σκύλου Shiba Inu σε συνδυασμό με συντακτικά λανθασμένες φράσεις όπως «much excite, very wow»



Πηγή: skai.gr

