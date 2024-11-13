Η Μελάνια Τραμπ δεν δέχθηκε την πρόσκληση του ζεύγους Μπάιντεν

«Έλαμψε δια της απουσίας» της η Μελάνια Τραμπ από τη συνάντηση με το ζεύγος Μπάιντεν αφού δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στον Λευκό Οίκο.

Mrs. Trump will not be attending today’s meeting at the White House. Her husband’s return to the Oval Office to commence the transition process is encouraging, and she wishes him great success.



Κατά την συνάντηση τα δύο ζευγάρια θεωρητικά καλούνται να συζητήσουν για πρακτικής φύσεως θέματα που αφορούν τη μετάβαση στη νέα διακυβέρνηση, αλλά κι ειδικότερα στην εγκατάσταση και μετακόμιση αντίστοιχα των νυν και τέως ενοίκων του Λευκού Οίκου.

Το γεγονός πως η (εκ νέου) πρώτη κυρία των ΗΠΑ δεν πήγε στον Λευκό Οίκο, επιβεβαιώθηκε και με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου της πριν τη συνάντηση.

Επισημαίνει όμως πως πολλές ανώνυμες πηγές στα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές και ανακριβείς πληροφορίες, θίγοντας επί της ουσίας δημοσιεύματα παραπολιτικής υφής που σχετίζουν την επιλογή της να απουσιάσει από τη συνάντηση καθώς εξαιτίας της δυσαρέσκειας της με τους Δημοκρατικούς αλλά και ειδικότερα της αντιμετώπισης που είχε από τους Μπάιντεν, αφού ενδεικτικά, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, κατά την επιδρομή του FBI στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Αύγουστο του 2022, που έγινε στο πλαίσιο της υπόθεσης ομοσπονδιακών διαβαθμισμένων εγγράφων, ο Μπάιντεν εξουσιοδότησε το FBI να ψάξει μέχρι και το συρτάρι των εσωρούχων της.

Την ίδια ώρα ωστόσο, άλλες πηγές εκτιμούν πως η απουσία της αφορά προσωπικές της υποχρεώσεις που αφορούν τα διαδικαστικά της έκδοσης της αυτοβιογραφίας της.

Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση της Μελάνια, παραμένει φειδωλή και επιμένει πως τα μέσα ενημέρωσης καλό είναι να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πηγές πληροφοριών τους.

Πηγή: skai.gr

