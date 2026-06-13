Μπιάνκα Σενσόρι: Νέα προκλητική εμφάνιση με διάφανο φόρεμα και μάσκα γάτας

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε ακόμη μία εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα, αυτή τη φορά στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Η 31χρονη αρχιτέκτονας και σύζυγος του ράπερ εμφανίστηκε με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρη μάσκα γάτας, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά ένα look που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Naughty kitty! Kanye's wife Bianca Censori is bra and underwear free in a VERY sheer gown with a CAT mask https://t.co/ambgpRGfgv June 12, 2026

Το ζευγάρι βρίσκεται στη Γεωργία για τη μεγάλη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Boris Paichadze Dinamo Arena, στο πλαίσιο της περιοδείας του για το άλμπουμ «BULLY». Η νέα εμφάνιση της Σενσόρι έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αναρτήσεις της για τα 49α γενέθλια του συζύγου της, στον οποίο ευχήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον «ride or die» και «παντοτινή αγάπη».

Bianca Censori wore a completely sheer floor-length gown and an ornate cat mask while out with Kanye West in Tbilisi, Georgia. pic.twitter.com/ABMN64FcUs — charts Original (@Chartsoriginals) June 12, 2026

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα με τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της, ωστόσο η ίδια έχει υποστηρίξει σε συνέντευξή της ότι οι εμφανίσεις της είναι δική της επιλογή και αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Κάνιε Γουέστ. Όπως έχει πει, δεν θα έκανε κάτι που δεν ήθελε, αντιμετωπίζοντας τη μόδα και τη γυμνότητα ως μέρος της προσωπικής της έκφρασης.

Πηγή: skai.gr

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