Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπιάνκα Σενσόρι: Νέα προκλητική εμφάνιση με διάφανο φόρεμα και μάσκα γάτας

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα με τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μπιάνκα Σενσόρι

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε ακόμη μία εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα, αυτή τη φορά στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ στην Τιφλίδα της Γεωργίας. Η 31χρονη αρχιτέκτονας και σύζυγος του ράπερ εμφανίστηκε με ένα διάφανο μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρη μάσκα γάτας, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά ένα look που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το ζευγάρι βρίσκεται στη Γεωργία για τη μεγάλη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στο Boris Paichadze Dinamo Arena, στο πλαίσιο της περιοδείας του για το άλμπουμ «BULLY». Η νέα εμφάνιση της Σενσόρι έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αναρτήσεις της για τα 49α γενέθλια του συζύγου της, στον οποίο ευχήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τον «ride or die» και «παντοτινή αγάπη».

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει απασχολήσει πολλές φορές τα διεθνή μέσα με τις τολμηρές στιλιστικές επιλογές της, ωστόσο η ίδια έχει υποστηρίξει σε συνέντευξή της ότι οι εμφανίσεις της είναι δική της επιλογή και αποτέλεσμα συνεργασίας με τον Κάνιε Γουέστ. Όπως έχει πει, δεν θα έκανε κάτι που δεν ήθελε, αντιμετωπίζοντας τη μόδα και τη γυμνότητα ως μέρος της προσωπικής της έκφρασης.

Κάνιε Γουέστ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπιάνκα Σενσόρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark

Απόρρητο