Επειτα από ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων που έφερε η κακοκαιρία Boris, περισσότεροι ποταμοί στην κεντρική Ευρώπη ξεχείλισαν σήμερα προκαλώντας πλημμύρες οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία.

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Πολλές πόλεις έχουν κατακλυσθεί με νερά γεμάτα συντρίμμια, γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να κηρύξει κατάσταση καταστροφής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο X εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί και δήλωσε ότι η ΕΕ θα τους στηρίξει.

Τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες

Μολονότι τα νερά ποταμών στα σύνορα Τσεχίας - Πολωνίας άρχισαν σήμερα να υποχωρούν, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Σπίτια πλημμύρισαν στην πόλη Kłodzko, στα νοτιοδυτικά της Πολωνίας

Στην Τσεχία, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μοράβα στη διάρκεια της νύκτας έκανε να πλημμυρίσει το 70% της πόλης Λιτοβέλ, σε απόσταση 230 χλμ. ανατολικά της Πράγας και με πληθυσμό σχεδόν 10.000 κατοίκων, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και εγκαταστάσεις υγείας.

Πλημμυρισμένα τμήματα της βορειοανατολικής τσεχικής περιφερειακής πρωτεύουσας Οστράβα ανάγκασαν τις αρχές να κλείσουν ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας που εξασφαλίζει θέρμανση και ζεστό νερό στην πόλη, καθώς και δύο χημικά εργοστάσια.

Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Τσεχική Δημοκρατία, ανέφερε χθες, Κυριακή, το βράδυ ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα μέσω του Χ, ενώ συγκάλεσε για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Η τσεχική τηλεόραση μετέδωσε πως επιβεβαιώθηκε το πρώτο θύμα, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Στη Ρουμανία, οι πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ένα αυστριακός πυροσβέστης έχασε χθες, Κυριακή, τη ζωή του.

Ένας άνθρωπος πνίγηκε επίσης χθες στην Πολωνία. Ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ δήλωσε πως έχει πληροφορίες για ένα δεύτερο νεκρό, τον οποίο το Ρόιτερς δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα.

Ανεβαίνει η στάθμη και στον Δούναβη

Ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Τσέσλαβ Μρόζεκ δήλωσε σήμερα στο δημόσιο ραδιοσταθμό Polskie Radio ότι χιλιάδες πυροσβέστες, αστυνομικοί και στρατιώτες δίνουν μάχη το τελευταίο 24ωρο κατά των πλημμυρών ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται για να εκτιμήσει την κλίμακα των ζημιών.

«Η κυβέρνηση, όπως ανακοινώθηκε, θα λάβει απόφαση για να κηρύξει κατάσταση φυσικής καταστροφής ... Διαβουλευόμαστε με τοπικούς κυβερνήτες», δήλωσε.

Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας Μπρατισλάβα και η πρωτεύουσας της Ουγγαρίας Βουδαπέστη προετοιμάζονται αμφότερες, καθώς η στάθμη του Δούναβη ανεβαίνει.

Στην Αυστρία, η στάθμη των ποταμών και των λιμνών έπεσε στη διάρκεια της νύκτας καθώς μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις, όμως αξιωματούχοι είπαν πως προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται σφοδρότερη βροχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

