Καίγεται όλη η Μεσόγειος - Δείτε τον δορυφορικό χάρτη της NASA για τις φωτιές σε εξέλιξη

Από την Ελλάδα στην Ισπανία και από τη νότια Γαλλία στην Κύπρο το δορυφορικό σύστημα της NASA καταγράφει τις εστίες των πυρκαγιών σε όλη τη Μεσόγειο.

Κάθε κόκκινη τελεία στις δορυφορικές φωτογραφίες αντιστοιχεί σε κάποιο μικρό ή μεγάλο μέτωπο που είναι σε εξέλιξη.

Οι εικόνες παρακάτω αντιστοιχούν, κατά σειρά στα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη σήμερα, στο τελευταίο 24ωρο και στις τελευταίες επτά ημέρες.

Οι κόκκινες τελείες δείχνουν στη μεγάλη πλειονότητά τους από πυρκαγιές σε δάση.

