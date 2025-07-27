Ένα εντυπωσιακό βίντεο από drone καταγράφει την ολονύχτια μάχη των εθελοντών πυροσβεστών από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στην Εύβοια χθες Σάββατο.

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ξεσπά η φωτιά, με τις φλόγες να διακρίνονται από μακριά και να εκτείνονται σε ολόκληρο το μήκος και το πλάτος της εικόνας, η οποία αν μη τι άλλο είναι συγκλονιστική.

Πηγή: skai.gr

