Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακό βίντεο: Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια μέσα από drone

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ξεσπά η φωτιά, με τις φλόγες να διακρίνονται από μακριά και να εκτείνονται σε ολόκληρο το μήκος και το πλάτος της εικόνας

Εύβοια φωτιές

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από drone καταγράφει την ολονύχτια μάχη των εθελοντών πυροσβεστών από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στην Εύβοια χθες Σάββατο.

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ξεσπά η φωτιά, με τις φλόγες να διακρίνονται από μακριά και να εκτείνονται σε ολόκληρο το μήκος και το πλάτος της εικόνας, η οποία αν μη τι άλλο είναι συγκλονιστική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύβοια Φωτιά Drone
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark