Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά ενός 54χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ διέσχιζε το φαράγγι της Ίμπρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας κινούνταν μέσα στο φαράγγι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Ο ίδιος κάλεσε βοήθεια και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προσέγγισή του και τη διάσωση του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, οι οποίοι επιχειρούν για τον εντοπισμό του και την απομάκρυνσή του από το δύσβατο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.