Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προχωρήσει σε άρση των κυρώσεων που εφαρμόζονται κατά της Συρίας, πριν οι νέοι ηγέτες της διασφαλίσουν ότι οι μειονότητες δεν διώκονται, αλλά και ότι τα δικαιώματα των γυναικών προστατεύονται εντός μιας μιας ενοποιημένης κυβέρνησης που αποκηρύσσει το θρησκευτικό εξτρεμισμό δήλωσε η Κάγια Κάλλας, νέα Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

Μία σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα και είχε στην ατζέντα της τη Συρία, δεν θα εξετάσει την επέκταση της ευρωπαϊκής οικονομικής υποστήριξης στη χώρα, πέραν της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ μέσω των υπηρεσιών του ΟΗΕ, σύμφωνα με τη δήλωση της Κάλλας.

“Μία από τις ερωτήσεις είναι το πότε θα είμαστε ικανοί στο μέλλον να εξετάσουμε την αναπροσαρμογή του πλαισίου των κυρώσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν αποτελεί μία ερώτηση για σήμερα, αλλά κυρίως για το μέλλον, οπότε και θα έχουμε δει ότι τα βήματα γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση”, δήλωσε η Κάλλας στη διάρκεια μιας συνέντευξης της στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

