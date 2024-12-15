DW: H Άγκυρα προβάλλει προφίλ προστάτη της Συρίας

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους με την ευκαιρία της λήξης του 2024, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, είπε ότι η Τουρκία, μια χώρα με υψηλή στρατηγική σημασία, ακολουθεί μια πολύπλευρη και αποτελεσματική πολιτική άμυνας και ασφάλειας που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ηρεμία». «Είναι καιρός» είπε, «η Συρία να γίνει μια σταθερή, δημοκρατική, πολιτικά ενωμένη και ευημερούσα χώρα. Για αυτό, θα παράσχουμε όλη την υποστήριξη που μπορούμε για την υιοθέτηση ενός συντάγματος χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερων εκλογών, πλήρους ομαλοποίησης και περιβάλλοντος ασφαλείας στη Συρία.

Φιντάν: «Οι επόμενες ημέρες μπορεί να μην είναι εύκολες»

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας ήταν επιφυλακτικός απέναντι στη νέα ηγεσία στη Συρία. «Πρέπει να δούμε τι θα κάνουν, αλλά να τους δώσουμε μια ευκαιρία.» Πάντως τόνισε ότι τόσο η Τουρκία όσο και η νέα διοίκηση στη Συρία συμφωνούν στην εξάλειψη των κουρδικών παραστρατιωτικών ομάδων PKK/YPG. Επίσης είπε ότι δεν πιστεύει ότι η Ρωσία έχει σχέδια να εγκαταλείψει τη Συρία. Πιθανότατα, είπε, θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση και συνεργασία εάν το ζητήσει η νέα διοίκηση της Συρίας.



Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κατάσταση είναι ακόμη ρευστή. Η Άγκυρα προβάλλει ένα προφίλ προστάτη για την Νέα Συρία, προσφέροντας στρατιωτική και πολιτική στήριξη, αλλά με την προϋπόθεση της εξολόθρευσης των Κουρδικών οργανώσεων αν και ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Σύνοδο της Άκαμπα για την Συρία διαχώρισε τον κουρδικό λαό από τους Κούρδους τρομοκράτες. Προέβλεψε όμως ότι οι επόμενες ημέρες μπορεί να μην είναι εύκολες αλλά όπως είπε: «εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας στο πλευρό του συριακού λαού».

