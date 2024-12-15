Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε ομιλία της στο Φεστιβάλ της νεολαίας του κόμματός της, Αδέλφια της Ιταλίας, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα στην Ρώμη, αναφέρθηκε στην δράση της κυβέρνησής της.

«Μέσα σε δυο χρόνια, δημιουργήσαμε σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος είχε μετατρέψει σε σημαία του τη δημιουργία -ακριβώς- ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας, θα ήταν περήφανος, αν του έλεγαν ότι η κυβέρνηση που ο ίδιος συνέβαλε στο να δημιουργηθεί, το έκανε πράξη μέσα σε δυο χρόνια», τόνισε η Μελόνι.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, πρόσθεσε:

«Τώρα που αφήσαμε πίσω μας τις Ευρωεκλογές, θεωρώ ότι έφερα εις πέρας την υποχρέωσή μου και θέλω να ανακοινώσω ότι πρόκειται να παραιτηθώ από τη θέση του προέδρου των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Είναι μια πολιτική οικογένεια στην οποία της αξίζει να έχει πρόεδρο πλήρους απασχόλησης».

Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι η επικείμενη αλλαγή φρουράς, στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών, ήταν γνωστή εδώ και καιρό. «Θεωρώ ότι ανάμεσα στους νέους υποψήφιους θα συγκαταλέγεται και ο φίλος μου, Ματέους Μοραβιέτσκι. Χρημάτισε πρωθυπουργός της Πολωνίας, είναι μεγάλος συντηρητικός και φίλος της Ιταλίας. Το σημερινό χειροκρότημα, στην αίθουσα αυτή, επιβεβαιώνει ότι θα τον στηρίξουμε, στην νέα μάχη του».

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε αισιόδοξη, δε, σε σχέση την δυνατότητα λειτουργίας των δυο κέντρων για αιτούντες άσυλο που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στην βόρεια Αλβανία και τα οποία, εδώ και αρκετές εβδομάδες, είναι άδεια, λόγω αρνητικών δικαστικών αποφάσεων.

«Τα κέντρα για μετανάστες στην Αλβανία θα λειτουργήσουν, έστω κι αν αυτό απαιτήσει να ασχοληθώ με το όλο θέμα, κάθε νύχτα, από τώρα μέχρι το τέλος της κυβερνητικής μας θητείας. Διότι εγώ θέλω να καταπολεμήσω την μαφία και ζητώ από όλο το Ιταλικό Κράτος, από τους καθωσπρέπει ανθρώπους, να με βοηθήσουν να την καταπολεμήσω. Δεν είμαι εγώ ο εχθρός, είμαι ένας έντιμος άνθρωπος», υπογράμμισε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε πως θεωρεί ότι η κυβέρνησή της χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα που «εγγυάται διεθνή αξιοπιστία, χωρίς την οποία δεν μπορεί να παραχθεί ευημερία» και ευχήθηκε, επίσης, «καλή δουλειά» στον νεοεκλεγέντα Αμερικανό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τραμπ.

« Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι, ήταν και θα είναι φερέγγυοι σύμμαχοι, ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά. Υπάρχει συνοχή, είμαι γυναίκα της δεξιάς, δεν έχω καμία δυσκολία να συζητήσω με όλους αν το χρειάζεται η Ιταλία, αλλά είμαι σίγουρα ευτυχής που μπορώ να βρεθώ σε διάλογο με τους Αμερικανούς συντηρητικούς. Οι Ιταλοί με διάλεξαν για να υπερασπίσω το εθνικό μας συμφέρον και είναι αυτό που θα κάνω, όποιος και αν είναι ο συνομιλητής μου», ολοκλήρωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

