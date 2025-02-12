«Η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων (ENR).

Μετά τη συνάντησή της με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χθες στο Παρίσι, η Κάγια Κάλας έκανε λόγο για μια «πολύ καλή συνάντηση», τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό οι ΗΠΑ να παραμείνουν ο στενότερος σύμμαχός μας». Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η προσέγγιση και τα σχέδια των ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας. «Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων θα επηρεάσει τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη» και ως εκ τούτου «η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται γύρω από το τραπέζι», δήλωσε η Κ. Κάλας, ενόψει και της συνάντησης που θα έχει στο Μόναχο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και με τον ειδικό αντιπρόσωπο για την Ουκρανία και τη Ρωσία, Κιθ Κέλογκ και τον Αμερικανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Ουόλτς. «Όποια και αν είναι η συμφωνία, οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα την εφαρμόσουν, επομένως δεν νοείται συμφωνία χωρίς τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υπογράμμισε για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το Ισραήλ ανησυχεί για την ασφάλειά του, αλλά σημείωσε ότι αν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των Παλαιστινίων δεν θα υπάρχει ασφάλεια ούτε για το Ισραήλ. «Τώρα πρέπει να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη», είπε η Κ. Κάλας και τόνισε ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, από τη στιγμή που η Χαμάς δεν πρέπει να ξαναπάρει τον έλεγχο. Υπογράμμισε, δε, ότι σε οποιαδήποτε λύση του προβλήματος αυτού, θα πρέπει και η ΕΕ, ως βασικός παράγων των εξελίξεων, να έχει λόγο.

Κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ θα εκκενώσουν τη Γάζα από τον πληθυσμό της για να την ανοικοδομήσουν και να τη μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», η Κάγια Κάλας επανέλαβε τη θέση της ΕΕ ότι «οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινηθούν με τη βία και οποιαδήποτε αρπαγή εδάφους θα ήταν παράνομη». Σημείωσε, επίσης, ότι όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες, έχουν ήδη απορρίψει την ιδέα αυτή του Αμερικανού Προέδρου.

Εξάλλου, σχετικά με τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη Συρία και τις σχετικές επιπτώσεις, η Κ. Κάλλας είπε ότι είναι ένα θέμα που «το παρακολουθούμε» και ότι η νέα ηγεσία της Συρίας μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα πάρει αποφάσεις εν θερμώ και θα σεβαστεί τις καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα. Σημείωσε, επίσης, ότι όλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες στο Συριακό, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις επί του πεδίου και θα κρίνουμε ανάλογα με τις πράξεις και τα γεγονότα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της ενδεχόμενης απουσίας της αμερικανικής βοήθειας εφεξής προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ τόνισε ότι η Ευρώπη δεν έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε και την πρόθεση να υποκαταστήσει πλήρως τις ΗΠΑ στον μέχρι στιγμής διεθνή ρόλο τους. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ούτως η άλλως η Ευρώπη παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη διεθνή χρηματοδότηση για ανθρωπιστικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

