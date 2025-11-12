«Εξαιρετικά ατυχές» χαρακτήρισε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό το Κίεβο να το αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή δύο υπουργών της κυβέρνησης την Τετάρτη, εν μέσω έρευνας για ένα υποτιθέμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που έχει προκαλέσει νέο κύμα λαϊκής οργής εναντίον της κυβέρνησης.

«Αντιδρούν πολύ αποφασιστικά. Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, ειδικά τώρα. Κυριολεκτικά πρόκειται για τα λεφτά του λαού που πρέπει να πηγαίνουν στο μέτωπο», δήλωσε η Κάλας στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) στον Καναδά.

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κινηθούν γρήγορα και να το πάρουν πολύ σοβαρά», πρόσθεσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.



Πηγή: skai.gr

