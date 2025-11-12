Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα το όραμά της για ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό τοπίο πολιτισμού με τη δρομολόγηση της Πυξίδας Πολιτισμού για την Ευρώπη. Αυτό το μακρόπνοο πλαίσιο θέλει να διαμορφώσει την πολιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ώστε ο πολιτισμός να έχει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, στην ανάδειξη της πολυμορφίας, και στην προαγωγή της αριστείας.

Σε καιρούς αβεβαιότητας και αλλαγής, ο πολιτισμός ενισχύει τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητά μας. Αυτό αποτυπώνεται και στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τον πολιτισμό, το οποίο δείχνει ότι το 87% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά θα πρέπει να έχουν πολύ σημαντική θέση στην Ένωση, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες.

Επιπλέον, θα δρομολογηθούν διάφορες νέες πρωτοβουλίες. Αυτές περιλαμβάνουν έναν νέο Χάρτη Καλλιτεχνών της ΕΕ, για δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους καλλιτέχνες και τους εργαζομένους στον πολιτιστικό τομέα, ένα Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις Παραστατικές Τέχνες, καθώς και έναν διάλογο με τους πολιτιστικούς φορείς. Υπάρχουν επίσης σχέδια για έναν κόμβο πολιτιστικών δεδομένων της ΕΕ και ένα δίκτυο Πολιτιστικών Πρεσβευτών Νεολαίας, για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων στον πολιτισμό μέσω ενός οικειοθελούς πλαισίου για εθνικά δελτία πολιτισμού και δελτία πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, προβλέπεται η κατάρτιση μιας στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και η επικαιροποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Αθηνά Παπακώστα

