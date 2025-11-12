Η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χρίντσουκ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέβαλε την παραίτησή της, μετά την ευρείας κλίμακας έρευνα για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα, ενώ ακολούθησε η παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Χρίντσουκ αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της.

Η παραίτηση έρχεται στον απόηχο της παρέμβασης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε για αποπομπή των υπουργών Δικαιοσύνης και Ενέργειας και εξέφρασε στήριξη στις αρχές κατά τις διαφθοράς που διερευνούν υποθέσεις στον ενεργειακό κλάδο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Γκαλουσένκο είχε δηλώσει νωρίτερα στο Facebook ότι στηρίζει την αναστολή των καθηκόντων του, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτισμένη και ορθή διαδικασία», και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του νομικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα.

Η υπόθεση συνδέεται με σκάνδαλο διαφθοράς μεγάλης κλίμακας στην κρατική εταιρεία Energoatom, που διερευνάται από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και την Ειδική Εισαγγελία (SAPO).

Η παρέμβαση του Ζελένσκι θεωρείται σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη διαφθορά, την ώρα που η Ουκρανία επιδιώκει να διατηρήσει τη διεθνή στήριξη και να προχωρήσει την ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ.

