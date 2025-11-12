Παρίσι, Βερολίνο και Μαδρίτη ετοιμάζονται να κάτσουν εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών με αντικείμενο την επόμενη φάση του προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών FCAS, σε μια προσπάθεια να καλύψουν το χαμένο έδαφος μετά τις καθυστερήσεις που έχουν προκαλέσει η πρόσφατη πολιτική κρίση στη Γαλλία, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία έχουν προγραμματίσει συνάντηση σε επίπεδο υπουργών για τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όπου θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους σχετικά με την επόμενη φάση του προγράμματος Future Combat Air System (FCAS), το οποίο προβλέπει την κατασκευή ενός ιπτάμενου πρωτότυπου.

Η τρίτη πηγή επιβεβαίωσε ότι όντως σχεδιάζεται η εν λόγω συνάντηση, αλλά ανέφερε ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ακριβής ημερομηνία.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, αναμένεται να συναντήσει ξεχωριστά τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βωτρέν, στο Παρίσι τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Τα υπουργεία Άμυνας των τριών χωρών που εμπλέκονται στο έργο των 100 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα περιλαμβάνει επανδρωμένα αόρατα μαχητικά αεροσκάφη και σμήνη οπλισμένων drones, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσουν το θέμα.

Ο Πιστόριους είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν έχει οριστεί ακόμη νέα ημερομηνία για τριμερή υπουργική συνάντηση, επαναλαμβάνοντας όμως την έκκληση του Βερολίνου για λήψη απόφασης σχετικά με την επόμενη φάση του προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους.

Το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη γαλλική βιομηχανία ότι μπλοκάρει την πρόοδο του προγράμματος, απαιτώντας αποκλειστική ηγεσία του έργου - μια έμμεση αναφορά στην Dassault Aviation.

Η Dassault, που εκπροσωπεί τη γαλλική βιομηχανική συμμετοχή, ενώ η Airbus εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία, έχει διαψεύσει δημοσιεύματα ότι επιδιώκει να ελέγχει το 80% του προγράμματος.

Ο Πιστόριους είχε δηλώσει επίσης ότι συζήτησε το θέμα με τη Βωτρέν, η οποία εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Μιλώντας πριν από την πρόσφατη συνάντησή της με την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, η Βωτρέν υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει το έργο, καθώς τα γαλλικά Rafale θα χρειαστεί να αντικατασταθούν έως το 2040.



Πηγή: skai.gr

