Ομπάμα για απόφαση Μπάιντεν: «Σε αχαρτογράφητα νερά» οι Δημοκρατικοί

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επαίνεσε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην επιδιώξει μια δεύτερη προεδρική θητεία  

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επαίνεσε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην επιδιώξει μια δεύτερη προεδρική θητεία, αλλά προειδοποίησε ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου οδηγεί τους Δημοκρατικούς «σε αχαρτογράφητα νερά».

«Ξέρω ότι δεν θα έπαιρνε αυτή την απόφαση αν δεν ήταν πεπεισμένος ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση για την Αμερική», τόνισε ο Ομπάμα σε ανακοίνωσή του.

«Θα μπούμε σε αχαρτογράφητα νερά τις επόμενες ημέρες, αλλά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι οι ηγέτες του κόμματος μας θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια διαδικασία που θα επιτρέψει την ανάδειξη ενός εξαιρετικού υποψηφίου», δήλωσε, χωρίς να αναφέρει το όνομα της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις.

 
