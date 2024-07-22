Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για να γίνει η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, μια αντικατάσταση που μοιάζει φυσική δεν είναι όμως αυτόματη.

Ακολουθεί μια παρουσίαση των ονομάτων που ακούγονται για τη θέση αυτή.

Κάμαλα Χάρις

Εμφανίζεται ως η πιο προφανής επιλογή και ο Τζο Μπάιντεν της προσέφερε την υποστήριξή του: η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, που επρόκειτο ήδη να διαδεχθεί τον πρόεδρο σε περίπτωση θανάτου ή αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του, είναι σε πολύ καλή θέση για να επιλεγεί από τους Δημοκρατικούς.

Πρωτοπόρος σε πολλά θέματα, κόρη ενός Τζαμαϊκανού και μιας Ινδής, ήταν η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μαύρη που έγινε γενική εισαγγελέας στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια η πρώτη γερουσιαστής με καταγωγή από τη νότια Ασία.

Από τη σταδιοδρομία της ως δικαστού, διατηρεί μια φήμη αυστηρότητας την οποία θα μπορούσε να προβάλει σε μια εκστρατεία όπου τα θέματα της εγκληματικότητας έχουν μεγάλο βάρος.

Ορισμένοι προοδευτικοί της καταλογίζουν, ωστόσο, ότι είχε επιβάλει αυστηρές ποινές για μικρά αδικήματα, κάτι που επηρέασε κυρίως τις μειονότητες.

Η 59χρονη αντιπρόεδρος έχει εξάλλου χαμηλή δημοτικότητα, κάτι που μπορεί να ωθήσει τους Δημοκρατικούς να συσπειρωθούν γύρω από έναν άλλο υποψήφιο.

Γκάβιν Νιούσομ

Κανένας κανόνας δεν προβλέπει πως ο συνυποψήφιος ή η συνυποψήφια σε μια προεδρική εκλογή αντικαθιστά αυτόματα εκείνον που φέρει τον τίτλο του υποψηφίου. Αυτός είναι και ο λόγος που το όνομα του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπάιντεν, αναφερόταν επίμονα.

Ο 56χρονος Δημοκρατικός, πρώην δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, είναι επικεφαλής εδώ και πέντε χρόνια της πιο πολυπληθούς πολιτείας της χώρας, ένα καταφύγιο για το δικαίωμα στην άμβλωση.

Μπορεί ο Νιούσομ να συνέχισε να υποστηρίζει τον Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες εβδομάδες, όμως οι προεδρικές φιλοδοξίες του παραμένουν ένα σχετικό μυστήριο.

Τελευταία ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια έχει πολλαπλασιάσει τα ταξίδια στο εξωτερικό, δημοσιοποιεί κάθε τόσο διαφημιστικά σποτ επαινετικά για τον απολογισμό του ενώ επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης, τροφοδοτώντας τις εκτιμήσεις για μια υποψηφιότητά του το 2028. Ή μήπως το 2024;

Γκρέτσεν Γουίτμερ

Μια άλλη πιθανή υποψήφια των Δημοκρατικών είναι η κυβερνήτης Γκρέτσεν Γουίτμερ.

Η 52χρονη ηγείται του Μίσιγκαν που έχει διαθέτει ισχυρό εργατικό πληθυσμό αλλά και σημαντικές κοινότητες μαύρων και αράβων -- εκλογείς που ο Τζο Μπάιντεν δυσκολεύεται να προσελκύσει προς το παρόν.

Σφοδρή αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, έγινε γνωστή όταν αποτέλεσε στόχο ενός σχεδίου απαγωγής από μια ακροδεξιά παραστρατιωτική οργάνωση.

Η πολιτεία του Μίσιγκαν θα είναι μία από τις πιο αμφίρροπες για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου: ένα ισχυρό επιχείρημα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, προκειμένου να ονομαστεί υποψήφια του κόμματος.

Τζος Σαπίρο

Στα 51 του, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο είναι επικεφαλής της μεγαλύτερης "swind state", μιας πολιτείας με κυμαινόμενο εκλογικό 'χρώμα', η οποία θα παίξει αποφασιστικό ρόλο τον Νοέμβριο.

Προτού εκλεγεί στη θέση αυτή το 2022, νικώντας με πολύ μεγάλη διαφορά τον αντίπαλό του από τη ριζοσπαστική δεξιά που υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκλεγεί δύο φορές γενικός εισαγγελέας της Πενσιλβάνια.

Από τη θέση αυτή, κατήγγειλε τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραξαν καθολικοί ιερείς εναντίον χιλιάδων παιδιών και άσκησε δίωξη κατά της φαρμακευτικής εταιρίας Purdue, που παρασκευάζει το ισχυρό οπιοειδές OxyContin.

Πολύ καλός ρήτορας και πεπεισμένος κεντρώος, ο Τζος Σαπίρο έχει ως κυβερνητικό σύνθημα το "Get shit done" (σε ελεύθερη μετάφραση "Η δουλειά να γίνεται").

Τα ονόματα των κυβερνητών του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, του Μέριλαντ, Γουές Μουρ και του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ κυκλοφορούν επίσης, όμως οι πιθανότητές τους εμφανίζονται προς το παρόν περιορισμένες.

Όπως και εκείνες της γερουσιαστή Έιμι Κλόμπουσαρ ή του υπουργού Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ -- αμφότεροι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.