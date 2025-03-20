Σε θρίλερ εξελίχθηκε την περασμένη Τρίτη, η βουτιά τριών φίλων στον διάσημο υποθαλάσσιο λαβύρινθο Twin Caves στην περιοχή αναψυχής Blue Springs, στη Φλόριντα.

Η κατάδυση είχε άσχημο τέλος καθώς ο ένας δύτης δεν κατόρθωσε να βγει ζωντανός, μεγαλώνοντας τη λίστα των νεκρών, που έχει «καταπιεί» ο διάσημος υγρός λαβύρινθος.

Το τελευταίο δράμα, συνέβη όταν οι τρεις φίλοι αργούσαν και δεν έβγαιναν στην επιφάνεια. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο.

Κατόρθωσαν και ανέσυραν ζωντανούς τους δύο ενώ τον τρίτο τον εντόπισαν νεκρό στη σπηλιά.

Η λίμνη που είναι απίστευτης ομορφιάς, τραβάει το ενδιαφέρον των δυτών λόγω των λαβυρίνθων που έχει στον βυθό της.

Τα Δίδυμα Σπήλαια βρίσκονται στο κάτω μέρος του Merritt's Mill Pond, σε ένα πάρκο στη Marianna, που βρίσκεται περίπου 65 μίλια βορειοδυτικά του Tallahassee.

Το Twin Caves εκτείνεται εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια και έχει τρία περάσματα που πέφτουν σε ακόμη μεγαλύτερα βάθη. Το σπήλαιο κατεβαίνει σταδιακά από 20 πόδια έως 100 πόδια βάθος και έως 3.000 πόδια κάτω από τη γη.

Ο εκπαιδευτής καταδύσεων Mehdi Zinetti μπήκε στη σπηλιά αναζητώντας τους αγνοούμενους δύτες ανέφερε στην Dailymail ότι οι σπηλιές είναι στενές και γρήγορα μπορεί να χαθεί κάποιος, όταν ανέβει η στάθμη.

Ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζον

τας την τραγωδία της Τρίτης, είπε ότι είναι «πολύ λυπηρό» να μαθαίνεις ότι το σπήλαιο «διεκδίκησε άλλη ζωή».

Ο Κλάιντ Ντάγκλας Ρόρεξ, 68 ετών, που έκανε συχνά βουτιές στην περιοχή της λίμνης, πέθανε τον Ιούλιο του 2020 αφού παγιδεύτηκε στη σπηλιά Hole in The Wall.

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ένα 17χρονο αγόρι πνίγηκε στο Merritt's Mill Pond ενώ βρισκόταν σε ένα πάρτι γενεθλίων. Και αυτά είναι μόνο δύο τραγικά παραδείγματα για τους κινδύνους που επιφυλάσσει η λίμνη.

Πηγή: skai.gr

