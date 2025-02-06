Η συγκλονιστική στιγμή που ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του διασώζεται από σκάφος το οποίο βρίσκεται εκτός ελέγχου καταγράφεται σε βίντεο.

Οι τοπικές Αρχές είχαν λάβει αναφορές για ένα σκάφος που περιστρέφεται και βρίσκεται εκτός ελέγχου στη λίμνη Ντίας της Φλόριντα στις 4 Φεβρουαρίου. Οι αξιωματικοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν το αλιευτικό σκάφος μέχρι που κάποιος από την ομάδα κατάφερε να πηδήξει στο σκάφος και να σώσει τον άνδρα που δεν ανταποκρινόταν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής Αρχής ο άνδρας αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.