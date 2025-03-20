Τουρκία: Ανάκριση Ιμάμογλου, σύλληψη συνεργατών του

Μετά από 28 ώρες κράτηση στην Ασφάλεια Κωνσταντινούπολης, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου άρχισε πριν από λίγη ώρα την κατάθεσή του μαζί με άλλους 86 υπόπτους. Η διαδικασία ανάκρισης διενεργείται από τη Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει κατηγορίες ως «αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης», «μέλος εγκληματικής οργάνωσης», για «εκβίαση», «δωροδοκία», «διακεκριμένη απάτη» και «παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων».



Η ανακριτική διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τον δήμαρχο του Μπεϊλικντουζού, τον δήμαρχο του Σισλί και τον τραγουδιστή Ερτζάν Σαάτσι. Ωστόσο, 19 άτομα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Φημολογείται ότι κάποιοι διέφυγαν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι ύποπτοι είναι στενοί συνεργάτες του δημάρχου. Πρόκειται για ιδιοκτήτες κατασκευαστικών εταιρειών, διαφημιστικών εταιρειών, πρώην τραπεζικά στελέχη, διοργανωτές εκδηλώσεων.



Η Εισαγγελία ερευνά 2 χωριστές υποθέσεις, η μία αφορά 100 υπόπτους με κύρια κατηγορία τη διαφθορά και η δεύτερη 6 υπόπτους για τρομοκρατία. Στο μεταξύ, με απόφαση του ποινικού Ειρηνοδικείου κατασχέθηκε σήμερα κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα προσαγωγής συνελήφθη, ενώ έφερε πάνω του μεγάλο χρηματικό ποσό.

Για «πολιτικό πραξικόπημα» κάνει λόγο η αντιπολίτευση

Στο μεταξύ, το ΡΛΚ της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλά για πολιτικό πραξικόπημα κατά του Ιμάμογλου και ετοιμάζεται για τις προκριματικές εκλογές την Κυριακή 23 Μαρτίου, για την ανάδειξη του κομματικού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ύστερα από τις τεράστιες λαϊκές αντιδράσεις για τη σύλληψή του, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναμένεται να επιλεγεί πανηγυρικά ως υποψήφιος του κόμματος απέναντι πιθανότατα στον πρόεδρο Ερντογάν. Μάλιστα, ο δημοφιλής δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς δήλωσε σήμερα ότι θα ψηφίσει Ιμάμογλου, αποκλείοντας έτσι τον εαυτό του. «Θα πάμε όλοι στην κάλπη, για να δείξουμε την αντίδρασή μας», είπε.

