Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επιτύχουν τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ μέσω των εθνικών προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατό, με τη χρήση αμυντικών ομολόγων μόνο «εάν χρειαστεί», αναφέρει δήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Η δήλωση συντάχθηκε από τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, μετά από διαβουλεύσεις με τους υπόλοιπους ηγέτες του ΕΛΚ, ενώ η τελική εκδοχή συμφωνήθηκε σήμερα το πρωί, ύστερα από σύνοδο κορυφής του κόμματος.

Το ΕΛΚ «αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη μιας αξιόπιστης και λιγότερο εξαρτημένης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας απαιτεί πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία» και επισημαίνει ότι «δεδομένης της υπαρξιακής φύσης των αμυντικών προκλήσεων της Ευρώπης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω κοινών χρηματοδοτικών μέσων, εφόσον χρειαστεί και εφόσον εστιάζουν ξεκάθαρα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ειδικά στους τομείς όπου η απειλή είναι πιο έντονη».

Το έγγραφο δεν αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα αμυντικά ομόλογα αποτελούν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα, το οποίο αντιμετωπίζει ισχυρή αντίσταση από χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Ωστόσο, ορισμένοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι το ζήτημα πιθανότατα θα επανέλθει στη συζήτηση.

«Θα ήταν έκπληξη αν το θέμα των ευρωομολόγων δεν τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεδομένης της σκληρής στάσης της Γερμανίας και της Ολλανδίας, δεν θα προχωρήσει», δήλωσε διπλωμάτης πριν από την έναρξη της συνάντησης.

Πηγή: skai.gr

