Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας της Τετάρτης, σχετικά με την ιδιοκτησία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια ή οποιουδήποτε άλλου ενεργειακού περιουσιακού στοιχείου της Ουκρανίας.

Ερωτηθείς σχετικά για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσουν τον έλεγχο του σταθμού, ο Ζελένσκι τόνισε ότι «όλα τα πυρηνικά εργοστάσια ανήκουν στον λαό της Ουκρανίας», διευκρινίζοντας ότι είναι κρατικά περιουσιακά στοιχεία και συνεχίζουν να πληρώνονται από το ουκρανικό κράτος, ακόμα και αν ο σταθμός της Ζαπορίζια βρίσκεται «προσωρινά υπό ρωσική κατοχή».

Δείτε τον χάρτη με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας:

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα ψύξης του εργοστασίου μετά την καταστροφή του φράγματος της Καχόβκα, γεγονός που, όπως είπε, έχει δημιουργήσει «πολύ σοβαρές τεχνικές προκλήσεις».

Απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο αλλαγής ιδιοκτησίας του σταθμού, υπογράμμισε ότι η συζήτησή του με τον Τραμπ αφορούσε «την εξεύρεση λύσης για την ανάκτηση του σταθμού από τους Ρώσους» και ότι εξετάστηκαν τρόποι εμπλοκής των ΗΠΑ στην αναβάθμιση ή περαιτέρω ανάπτυξη του εργοστασίου.

Ωστόσο, «το ζήτημα της ιδιοκτησίας, δεν το συζητήσαμε», ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στις άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Η Κριμαία είναι Ουκρανική χερσόνησος

Ερωτηθείς για το αν είναι έτοιμος να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναγνώριση της Κριμαίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε ότι «αυτή είναι Ουκρανική χερσόνησος.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την αγάπη των Ουκρανών για την Κριμαία, τονίζοντας ότι αποτελεί «απαραίτητο μέρος» της χώρας του.

Υπενθυμίζεται ότι η Κριμαία αναγνωρίζεται διεθνώς ως μέρος της Ουκρανίας, παρά την κατοχή και την υποτιθέμενη προσάρτησή της από τη Ρωσία το 2014.

Η ακύρωση της ένταξης στο ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ θα είναι «μεγάλο δώρο στη Ρωσία»

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ από το τραπέζι αποτελεί «μεγάλο δώρο στη Ρωσία», μετά από την ανακοίνωση Αμερικανών αξιωματούχων που απέκλεισαν την προοπτική της ένταξης του Κιέβου στην συμμαχία.

Σημειώνεται ότι το ΝΑΤΟ έχει 32 μέλη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, εκ των οποίων τα 12 είναι ιδρυτικά και 20 χώρες εντάχθηκαν από το 1949.

Η Ρωσία αντιτίθεται εδώ και καιρό στην ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, φοβούμενη ότι αυτό θα φέρει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ πολύ κοντά στα σύνορά της. Ωστόσο, το 2008, η συμμαχία δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί τελικά να ενταχθεί.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, επίσης, ότι δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει την ουδετερότητα της Ουκρανίας ή την απόσυρση της επιδίωξης για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Ποτέ δεν δήλωσα ότι είμαι έτοιμος να συζητήσω την ουδετερότητα της Ουκρανίας», είπε ο Ζελένσκι.«Ο Πούτιν δεν το πρότεινε καν, το απαίτησε».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις απαιτήσεις του Πούτιν για τη μείωση του ουκρανικού στρατού «τελεσίγραφο» και όχι ως πρόταση για το τέλος του πολέμου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.