Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στον Ατλαντικό Ωκεανό εντοπίστηκε από ερευνητές της θαλάσσιας ζωής, ανοιχτά της Φλόριντα.

Με μήκος σχεδόν 4 μέτρα και βάρος 750 κιλά, ο Contender - όπως ονομάστηκε - εντοπίστηκε από επιστήμονες του ιδρύματος OCEARCH, οι οποίοι του τοποθέτησαν ειδικό πομπό παρακολούθησης.

Contender is the largest male white shark ever caught, SPOT tagged, released and now studied in the NW Atlantic white shark population!



Follow Contender’s journey on the OCEARCH Global Shark Tracker https://t.co/aX9r6wu2VQ#OCEARCH #SharkTracker #WhiteSharks #FactsOverFear pic.twitter.com/faGZPTHdmk — OCEARCH (@OCEARCH) February 5, 2025

Ο Contender εντοπίστηκε στις 17 Ιανουαρίου του 2025 και είναι ο μεγαλύτερος αρσενικός λευκός καρχαρίας που η ομάδα έχει εντοπίσει ποτέ στον Δυτικό Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση τον ανέφερε ως «πραγματικό γίγαντα των ωκεανών».

The largest male white shark ever tagged by the research group OCEARCH was spotted in Florida waters. https://t.co/djmPPlJmmf — CBS News (@CBSNews) February 7, 2025

«Ο καρχαρίας ονομάστηκε Contender, προς τιμήν της Contender Boats, ενός μακροχρόνιου συνεργάτη του OCEARCH, του οποίου τα προηγμένα σκάφη συμβάλλουν καθοριστικά στις ερευνητικές αποστολές μας», ανέφερε η ομάδα.

Ο ειδικός πομπός που τοποθετήθηκε επάνω του θα μεταδίδει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.