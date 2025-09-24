Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ στην επιστροφή του στην αμερικανική τηλεόραση αργά το βράδυ την Τρίτη, μετά την άρση της αναστολής του από την Walt Disney DIS.N, έχει προβληθεί 16 εκατομμύρια φορές στο YouTube της Google και στο Instagram META.O του Meta.

Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, ο μονόλογος του Κίμελ είχε 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 5 εκατομμύρια στο Instagram. Οι τηλεθεάσεις για την εκπομπή της Τρίτης δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κίμελ επέστρεψε στον αέρα έξι ημέρες αφότου τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ οδήγησαν την Disney να αναστείλει την εκπομπή του υπό την πίεση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Disney αρχικά δήλωσε ότι ορισμένα από τα σχόλια του Κίμελ ήταν ακατάλληλα.

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε με δάκρυα και χιούμορ - Η απολογία του και οι αιχμές στον Τραμπ

Ειδικότερα, ,μετά από έξι ημέρες σιωπής ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στη σκηνή του «Jimmy Kimmel Live!» και μίλησε για την ελευθερία του λόγου, απολογήθηκε για τα όσα είπε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ και άφησε αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν ξέρω ποιος πέρασε τις πιο περίεργες 48 ώρες, εγώ ή ο διευθύνων σύμβουλος της Tylenol;», είπε αστειευόμενος στην έναρξη.

Κατά τη διάρκεια του μονολόγου του, που διήρκεσε σχεδόν 18 λεπτά, ο βραβευμένος με Emmy κωμικός δάκρυσε μιλώντας για τη στήριξη που έλαβε και τόνισε την αναγκαιότητα της ελευθερίας του λόγου.

«Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή όπως αυτή», ανέφερε.

«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να περάσω χρόνο με κωμικούς και παρουσιαστές εκπομπών από χώρες όπως η Ρωσία και χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι μου λένε ότι θα τους έβαζαν στη φυλακή αν κορόιδευαν την εξουσία, και θα τους έκαναν και χειρότερα πράγματα από το να τους βάλουν στη φυλακή. Ξέρουν πόσο τυχεροί είμαστε εδώ. Η ελευθερία του λόγου είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα», τόνισε.

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Για τα σχόλια που έκανε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ απολογήθηκε, με δάκρυα στα μάτια λέγοντας πως «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να υποτιμήσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα». «Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις ενός ατόμου που ήταν προφανώς βαθιά διαταραγμένο», σημείωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη χήρα του Κερκ, Έρικα, επαινώντας την που κατάφερε να συγχωρέσει τον δολοφόνο.

«Η Έρικα Κερκ συγχώρεσε τον άνδρα που πυροβόλησε τον σύζυγό της. Τον συγχώρεσε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν πιστεύετε στα διδάγματα του Ιησού, όπως εγώ, αυτό είναι. Μια ανιδιοτελής πράξη ευσπλαχνίας, συγχώρεση από μια πενθούσα χήρα. Με συγκίνησε βαθιά. Συγκινεί πολλούς και αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πάρουμε από αυτή την τραγωδία για να προχωρήσουμε μπροστά, ελπίζω να είναι αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμηρές αναφορές στον Τραμπ

Ο Κίμελ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί προσωπικά και στον Ντόναλντ Τραμπ. Τον κατηγόρησε πως επιτίθεται στα μέσα ενημέρωσης που δεν τον παρουσιάζουν με ευνοϊκό τρόπο, λέγοντας πως κάνει μηνύσεις και εκφοβίζει. «Ξέρω ότι αυτό δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο το να φιμώσουμε έναν κωμικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελευθεροτυπία και είναι τρελό που δεν του δίνουμε περισσότερη προσοχή», είπε.

Επίσης σχολίασε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «έκανε ό,τι μπορούσε για να με ακυρώσει», αλλά «αντ' αυτού, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή».

Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε πολύ σαφές ότι θέλει να δει εμένα και τους εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται εδώ απολυμένους. Ο ηγέτης μας χαίρεται που οι Αμερικανοί χάνουν τα μέσα διαβίωσής τους επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ένα αστείο».

«Ένα πράγμα που έμαθα από τον Λένι Μπρους, τον Τζορτζ Κάρλιν και τον Χάουαρντ Στερν είναι ότι η απειλή της κυβέρνησης να σιωπήσει έναν κωμικό που δεν αρέσει στον πρόεδρο είναι αντιαμερικανική», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ έγραψε πως «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι το ABC έδωσε πίσω στον Κίμελ την εκπομπή του και υπαινίχθηκε περαιτέρω δράση κατά του τηλεοπτικού δικτύου.

«Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ' ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ' αυτό».

Τι είπε για την επιστροφή του

Αναφορικά με την επιστροφή της εκπομπής του, ο Κίμελ σχολίασε, με χιούμορ: «Πολλοί με ρωτούν αν υπάρχουν προϋποθέσεις για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Υπάρχει μία. Η Disney μου ζήτησε να διαβάσω την ακόλουθη δήλωση, και συμφώνησα να το κάνω». Βγάζει ένα χαρτί από την τσέπη του και διαβάζει: «Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον λογαριασμό σας στο Disney+ και στο Hulu, ανοίξτε την εφαρμογή Disney+ στην έξυπνη τηλεόρασή σας ή σε συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση». Η αναφορά που έκανε αφορά το κύμα διαμαρτυρίας που έγινε στο διαδίκτυο, με χρήστες να διακόπτουν τη συνδρομή τους στο Disney+ και στο Hulu μετά το κόψιμο της εκπομπής.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια «δεν ήμουν ευχαριστημένος που με έκοψαν από τον αέρα. Δεν συμφώνησα με αυτή την απόφαση και τους το είπα, και είχαμε πολλές συζητήσεις. Μοιράστηκα την άποψή μου, μοιράστηκαν τη δική τους. Το συζητήσαμε και, στο τέλος, παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν (…) με καλωσόρισαν ξανά στον αέρα και τους ευχαριστώ γι' αυτό».

Η εμφάνιση έκπληξη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Στην πρώτη του εκπομπή, μετά την επιστροφή του, ο Κίμελ είχε ως καλεσμένους τον ηθοποιό Γκλεν Πάουελ και την τραγουδίστρια Σάρα ΜακΛάχλαν.

Ωστόσο, μεγάλη έκπληξη της βραδιάς ήταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος υποδύθηκε τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών.

Kimmel talks to new FCC chairman Robert De Niro: "Speech... it ain't free no more... If you wanna say something nice about the president's thick, yellow hair, or that he can do his makeup better than any broad? That's free. But if you wanna do a joke like, he's so fat he needs… pic.twitter.com/V6L6SS3Srj — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

«O λόγος… δεν είναι πια ελεύθερος... Αν θέλεις να πεις κάτι καλό για τα πυκνά, ξανθά μαλλιά του προέδρου ή πως μπορεί να κάνει το μακιγιάζ του καλύτερα από οποιαδήποτε γυναίκα, αυτό είναι ελεύθερο. Αλλά αν θέλεις να κάνεις ένα αστείο, όπως ότι είναι τόσο χοντρός που χρειάζεται δύο θέσεις στο τζετ του Έπσταϊν; Αυτό θα σου κοστίσει», είπε ο αιχμηρός Ντε Νίρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.