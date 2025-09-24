Επίθεση με drone εξαπέλυσαν οι Χούθι στην πόλη Εϊλάτ του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom (MDA).

The IDF confirms that a drone launched from Yemen at Israel struck Israel's southernmost city of Eilat a short while ago.



Attempts to intercept the drone failed, the military says.



At least four people were injured in the attack. pic.twitter.com/kp8Lp6Bb5s September 24, 2025

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο άνδρες γύρω στα 60 σε σοβαρή κατάσταση, ένα άτομο με μέτρια τραύματα και ακόμη 17 που φέρουν ελαφρύτερα. Οι περισσότεροι τραυματίστηκαν από θραύσματα, σύμφωνα με την MDA.

Footage shows the moment an explosive-laden drone, likely launched by the Houthis in Yemen, struck Eilat. https://t.co/XzcFOa3WHP pic.twitter.com/A1XSyHQ1XT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Το drone συνετρίβη δίπλα σε ξενοδοχείο στην πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο KAN. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική και η Υπηρεσία Διάσωσης του Ισραήλ, αρκετά δωμάτια κοντά στο σημείο της πτώσης υπέστησαν ζημιές.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό διερευνάται και ότι έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης των drones. Στην περιοχή επιχειρούν ομάδες έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε ο στρατός.



Πηγή: skai.gr

