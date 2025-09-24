Λογαριασμός
Επίθεση των Χούθι με drone στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 20 τραυματίες - Βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

 Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο άνδρες γύρω στα 60 σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι περισσότεροι τραυματίστηκαν από θραύσματα

Επίθεση Χούθι

Επίθεση με drone εξαπέλυσαν οι Χούθι στην πόλη Εϊλάτ του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom (MDA).

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο άνδρες γύρω στα 60 σε σοβαρή κατάσταση, ένα άτομο με μέτρια τραύματα και ακόμη 17 που φέρουν ελαφρύτερα. Οι περισσότεροι τραυματίστηκαν από θραύσματα, σύμφωνα με την MDA.

Το drone συνετρίβη δίπλα σε ξενοδοχείο στην πόλη Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο KAN. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική και η Υπηρεσία Διάσωσης του Ισραήλ, αρκετά δωμάτια κοντά στο σημείο της πτώσης υπέστησαν ζημιές.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό διερευνάται και ότι έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης των drones. Στην περιοχή επιχειρούν ομάδες έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε ο στρατός.
 

