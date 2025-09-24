Σε εξέλιξη συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο στη Νέα Υόρκη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ πραγματοποιεί συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της ε της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, η συνάντηση ξεκίνησε χωρίς δηλώσεις στον Τύπο και πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου, ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο πραγματοποίησαν μια διμερή συνάντηση διάρκειας σχεδόν μιας ώρας στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN στη Μαλαισία. Εκτός αυτού, ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες το 2025. Επιπλέον, οι επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών είχαν ηγηθεί των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και των ΗΠΑ στη συνάντηση της 18ης Φεβρουαρίου στο Ριάντ, η οποία είχε διαρκέσει περίπου 4,5 ώρες. Οι δύο ΥΠΕΞ συμμετείχαν επίσης στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.