Ιράν και Ρωσία έκλεισαν συμφωνία ύψους 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή 4 πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Η  ρωσική Rosatom ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν

Πυρηνικός σταθμός

Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Παρασκευή.

Η Rosatom ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπέγραψε την Τετάρτη μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιράν Ρωσία Πυρηνικός σταθμός
