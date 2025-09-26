Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Παρασκευή.

Η Rosatom ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπέγραψε την Τετάρτη μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

