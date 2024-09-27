Λογαριασμός
Ήχησαν οι σειρήνες στη Χάιφα - Επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες - Βίντεο

Από τις εικόνες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ, Σταύρου Ιωαννίδη, φαίνεται ότι οι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome.

Χάιφα - επίθεση με ρουκέτες

Επίθεση με τουλάχιστον δέκα ρουκέτες κατά της Χάιφα εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Από τις εικόνες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ, Σταύρου Ιωαννίδη, φαίνεται ότι οι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome.

Δεν υπάρχουν αναφορές για χτύπημα στην πόλη.

