Οι ισραηλινές ομάδες είχαν συναντήσεις για να συζητήσουν τις προτάσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο την Πέμπτη και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Πρωινές ώρες μάλιστα σήμερα, επίθεση με τουλάχιστον δέκα ρουκέτες κατά της Χάιφα εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ. Από τις εικόνες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρου Ιωαννίδη, φαίνεται ότι οι ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome.

Προηγήθηκε η πρώτη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση που απέτυχε. Το Ισραήλ φαίνεται να απορρίπτει την πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 3 εβδομάδων που κατατέθηκε από 7 δυτικά κράτη και 3 αραβικά. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα δηλώνει ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν.

"Οι ομάδες μας συναντήθηκαν (Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον κοινό στόχο να επιστρέψουν οι άνθρωποι με ασφάλεια στα σπίτια τους. Θα συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις τις επόμενες ημέρες", ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του.

«Το Ισραήλ συμμερίζεται τους στόχους της πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους στα βόρεια σύνορά μας να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα, επειδή ο ρόλος των ΗΠΑ είναι απαραίτητος για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του έγιναν αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο βορρά, όπου τα ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποιούν τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό κατά του υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ εδώ και δεκαετίες.

Στη δήλωση του Νετανιάχου δεν υπήρχε καμία αναφορά στα σχόλια του Κατς και άλλων Ισραηλινών πολιτικών, οι οποίοι επίσης απέρριψαν την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας μόνο ότι υπήρξαν «πολλές εσφαλμένες αναφορές σχετικά με την πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

Την Πέμπτη, αφότου ο Νετανιάχου αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα το απόγευμα, περίπου στις 16:30 ώρα Ελλάδας, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το γραφείο του εξέδωσε μια άλλη ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή στα ισραηλινά στρατεύματα να συνεχίσουν να πολεμούν με πλήρη ισχύ στον Λίβανο.

Παράλληλα, αφότου το αεροσκάφος του προσγειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως «το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει με όλη του τη δύναμη τη Χεζμπολάχ».

Μπλίνκεν: Η «περαιτέρω κλιμάκωση» θα καταστήσει δυσκολότερο τον στόχο

Κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν Antony επανέλαβε την πεποίθηση της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι μια κλιμάκωση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ θα καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου της επιστροφής των εκκενωμένων Ισραηλινών στα σπίτια τους στα βόρεια σύνορα.

Για διγλωσσία κατηγορούν τον Νετανιάχου δυτικοί διπλωμάτες

Όπως καταγράφει το βρετανικό Sky News, δυτικοί διπλωμάτες κατηγορούν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πως παίζει διπλό παιχνίδι, τονίζοντας ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες συμφώνησε να αποδεχθεί την πρόταση για εκεχειρία, αλλά δημοσίως έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Όπως μεταδίδει το CNN, ερωτηθείσα σχετικά, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karine Jean-Pierre είπε ότι η δήλωση πολλών εθνών ήταν «πράγματι συντονισμένη με την ισραηλινή πλευρά». Οι συζητήσεις μεταξύ των μερών των διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη είναι «σε εξέλιξη», συνέχισε, αλλά δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί ο Νετανιάχου και το γραφείο του φάνηκαν με τις δηλώσεις τους να μη δείχνουν ενδιαφέρον στο να συμφωνήσουν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του ο ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι δήλωσε πως «η δήλωση στην οποία εργαστήκαμε χθες το βράδυ δεν συντάχθηκε στον αέρα». «Έγινε μετά από προσεκτική διαβούλευση, όχι μόνο με τις χώρες που το υπέγραψαν, αλλά και με το ίδιο το Ισραήλ».

Προς το παρόν, αξιωματούχοι συνεχίζουν να επιμένουν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν καθημερινές ανταλλαγές πυρών με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο για σχεδόν ένα χρόνο από τότε που η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση εκτόξευσε ένα μπαράζ πυραύλων στο Ισραήλ αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν, έκρινε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν «λάθος» του ισραηλινού πρωθυπουργού να «απορρίψει» την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, καθώς με αυτή την απόφαση θα θεωρηθεί «υπεύθυνος» για ενδεχόμενη περιφερειακή κλιμάκωση.

«Η πρόταση που έγινε είναι καλά εδραιωμένη πρόταση. Δεν έγινε στον αέρα», επισήμανε ο κ. Μακρόν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό στο Μόντρεαλ.

Η πρόταση «προετοιμάστηκε» και αποτέλεσε «αντικείμενο διαπραγμάτευσης» με «τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις ομάδες του», τόσο «από τους Αμερικανούς» όσο και «από εμάς τους ίδιους», εξήγησε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.

«Θεωρώ πως θα ήταν λάθος από πλευράς του (σ.σ. ισραηλινού) πρωθυπουργού να την αρνηθεί, διότι θα αναλάμβανε την ευθύνη για περιφερειακή κλιμάκωση, προφανώς τα νέα θύματα στις τάξεις των αμάχων στον Λίβανο, καθώς και ενδεχόμενη παραπέρα κλιμάκωση, που δεν θα μπορούσε να περιορίσει κανείς», προειδοποίησε.

«Είναι απόλυτη ανάγκη να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός αμέσως», πλειοδότησε ο Καναδός πρωθυπουργός Τριντό, κάνοντας λόγο για «φρικτές εικόνες».

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και σύμμαχοί τους, συμπεριλαμβανομένων αραβικών κρατών, απηύθυναν κοινή έκκληση να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου για 21 ημέρες, την ώρα που ισραηλινοί καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους κι έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη λιβανική επικράτεια αυτή την εβδομάδα.

Ομοβροντία ρουκετών από Χεζμπολάχ εναντίον της Τιβεριάδας

Στο πεδίο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον της Τιβεριάδας, στην κάτω Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη μεθόριο με τον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι απάντησε στα "'άγρια" πλήγματα του Ισραήλ εναντίον τοποθεσιών και αμάχων στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός εντόπισε drones και βλήματα από τον Λίβανο

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι τέσσερα drones και βλήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ προερχόμενα από τον Λίβανο.

Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν κυρίως στην κάτω Γαλιλαία όταν τέσσερα drones εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο στην επαρχία Ρος Χανίκα, στα σύνορα με τον Λίβανο, τα οποία όμως καταρρίφθηκαν, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν και πολλές ρουκέτες, κάποιες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν

9 νεκροί στον νότιο Λίβανο

Εννέα άνθρωποι από την ίδια οικογένεια, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή που έγινε γύρω στις 3:00 σήμερα τα ξημερώματα τοπική ώρα στη μεθοριακή πόλη Σεμπάα στον νότιο Λίβανο, δήλωσε ο δήμαρχός της Μοχάμαντ Σάαμπ στο Reuters.

5 Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν στα σύνορα Συρίας - Λιβάνου

Παράλληλα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA μετέδωσε ότι 5 Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή που είχε στόχο στρατιωτική εγκατάσταση στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην ύπαιθρο της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Πάνω από 600 νεκροί

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αφήνοντας μεγάλες περιοχές σε μεγάλο βαθμό ερημικές, και το Ισραήλ έχει δηλώσει την επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους ως έναν από τους πολεμικούς του στόχους.

Τα ισραηλινά χτυπήματα την περασμένη εβδομάδα έπληξαν εκατοντάδες στόχους στο νότιο Λίβανο και πολύ βαθύτερα στη χώρα, σκοτώνοντας περισσότερους από 600 ανθρώπους.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες και πυραύλους σε στόχους στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου ενός που εκτοξεύτηκε στο Τελ Αβίβ. Τα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ έχουν αναχαιτίσει πολλούς από τους πυραύλους, διασφαλίζοντας ότι η ζημιά ήταν σχετικά περιορισμένη.

